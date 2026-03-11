Indomet prevé lluvias para la tarde y noche de este miércoles

El COE indicó que las provincias en alerta verde son Monte Plata, Santo Domingo y San Cristóbal; además del Distrito Nacional. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para la tarde y noche de este miércoles se esperan nubosos acompañados de aguaceros de moderados a fuertes, posibles tormentas eléctricas y ráfagas de viento aisladas.

De acuerdo al pronóstico del tiempo, las lluvias serán ocasionadas por la incidencia de una vaguada que generará condiciones de inestabilidad sobre el territorio nacional.

Indomet indicó que lloverá principalmente durante horas de la tarde y las primeras de la noche en diversas provincias del país, incluyendo a: Santo Domingo, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, Monte Plata, Duarte, Monseñor Nouel, San José de Ocoa entre otras.

Explicó que las precipitaciones estarán asociadas a la humedad disponible de la vaguada y a los efectos del calentamiento diurno, disminuyendo gradualmente en el transcurso de la noche.

Pronóstico de este jueves

Para mañana jueves, se espera una reducción en el contenido de humedad en la masa de aire, por tanto, una disminución de las precipitaciones. No obstante, la vaguada permanecerá incidiendo en niveles altos de la troposfera.

En este sentido, Indomet prevé que continuarán los aguaceros aislados, posibles tronadas y ráfagas de viento en provincias del sureste, incluyendo sectores de Santo Domingo, la Cordillera Central, el suroeste y la zona fronteriza.

Las lluvias disminuirán gradualmente al anochecer.

Precaución por oleaje anormal

En la costa Atlántica desde Cabo Cabrón hasta Cabo Engaño, el organismo recomendó a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar con precaución, sin aventurarse mar adentro, debido a viento y olas anormales.

Medidas de precaución y alertas oficiales emitidas

Tres provincias y el DN en Alerta

En este sentido, el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) informó que se mantienen tres provincias y el Distrito Nacional en alerta verde, por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas.

El organismo indicó que las provincias en alerta verde son Monte Plata, Santo Domingo y San Cristóbal; además del Distrito Nacional.

Así mismo, el COE recomendó a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

Provincias en alerta verde. (COE)