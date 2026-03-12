El COE descontinúa alertas en provincias y restricciones marítimas tras reducción de lluvias

Clima en RD: Alertas verdes en cuatro provincias son descontinuadas por el COE debido a la reducción de las lluvias. ( ARCHIVO )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) descontinuó este jueves el nivel de alerta verde para cuatro provincias, debido a la reducción de las lluvias en el país.

De igual forma, la institución descontinuó las restricciones marítimas ya que se registró una mejoría significativa relacionada con el oleaje en ambas costas del país.

Las provincias que estaban en alerta por lluvias, lo cual ya fue descontinuado son: Monte Plata, San Cristóbal, Santo Domingo y el Distrito Nacional.

De acuerdo con el informe meteorológico, el ingreso gradual de una masa de aire con menor contenido de humedad generará una notable disminución en la intensidad y frecuencia de las precipitaciones en gran parte del territorio nacional.

Aguaceros locales en varias localidades

En tanto que la ligera incidencia de una vaguada, combinada con el viento predominante del este, continuará provocando algunos aguaceros en varias localidades del país, según el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

La institución detalló que, en horas de la tarde, se prevén incrementos nubosos acompañados de algunos aguaceros locales y posibles tronadas, principalmente hacia el Gran Santo Domingo, El Seibo, Hato Mayor, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Monte Plata, San José de Ocoa y Azua, así como en el sur de La Vega, además de Santiago, San Juan, Elías Piña, Independencia y Santiago Rodríguez.

La entidad indicó que estas precipitaciones se presentarán mayormente hasta las primeras horas de la noche, cuando se espera una disminución gradual de la actividad de lluvias.

Temperaturas

En el Distrito Nacional se prevén incrementos nubosos con algunos aguaceros locales en la tarde hasta primeras horas de la noche.

En cuanto a las temperaturas, la entidad destacó que se sentirán ligeramente calurosas durante el día, y se tornarán más frescas y agradables en el transcurso de la noche, la madrugada y primeras horas de mañana debido a la época del año, principalmente en zonas montañosas y valles del interior del país.

Las temperaturas mínimas estarán entre 20 °C y 22 °C, y máximas entre 28 °C y 30 °C.