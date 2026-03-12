×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Clima en RD
Clima en RD

El COE descontinúa alertas en provincias y restricciones marítimas tras reducción de lluvias

A pesar de la reducción de lluvias, se prevén aguaceros locales en varias localidades, especialmente en el Gran Santo Domingo y otras provincias

    Expandir imagen
    El COE descontinúa alertas en provincias y restricciones marítimas tras reducción de lluvias
    Clima en RD: Alertas verdes en cuatro provincias son descontinuadas por el COE debido a la reducción de las lluvias. (ARCHIVO)

    El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) descontinuó este jueves el nivel de alerta verde para cuatro provincias, debido a la reducción de las lluvias en el país.

    De igual forma, la institución descontinuó las restricciones marítimas ya que se registró una mejoría significativa relacionada con el oleaje en ambas costas del país.

    Las provincias que estaban en alerta por lluvias, lo cual ya fue descontinuado son: Monte PlataSan CristóbalSanto Domingo y el Distrito Nacional.

    De acuerdo con el informe meteorológico, el ingreso gradual de una masa de aire con menor contenido de humedad generará una notable disminución en la intensidad y frecuencia de las precipitaciones en gran parte del territorio nacional.

    RELACIONADAS

    Aguaceros locales en varias localidades

    En tanto que la ligera incidencia de una vaguada, combinada con el viento predominante del este, continuará provocando algunos aguaceros en varias localidades del país, según el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

    La institución detalló que, en horas de la tarde, se prevén incrementos nubosos acompañados de algunos aguaceros locales y posibles tronadas, principalmente hacia el Gran Santo Domingo, El Seibo, Hato Mayor, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Monte Plata, San José de Ocoa y Azua, así como en el sur de La Vega, además de Santiago, San Juan, Elías Piña, Independencia y Santiago Rodríguez.

    La entidad indicó que estas precipitaciones se presentarán mayormente hasta las primeras horas de la noche, cuando se espera una disminución gradual de la actividad de lluvias.

    Temperaturas

    En el Distrito Nacional se prevén incrementos nubosos con algunos aguaceros locales en la tarde hasta primeras horas de la noche.

    En cuanto a las temperaturas, la entidad destacó que se sentirán ligeramente calurosas durante el día, y se tornarán más frescas y agradables en el transcurso de la noche, la madrugada y primeras horas de mañana debido a la época del año, principalmente en zonas montañosas y valles del interior del país.

    Las temperaturas mínimas estarán entre 20 °C y 22 °C, y máximas entre 28 °C y 30 °C.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.