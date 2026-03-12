El Indomet prevé disminución gradual de lluvias en el país este jueves

Clima en RD: La disminución de lluvias en República Dominicana se acompaña de aguaceros locales. ( NOAA )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este jueves, el ingreso gradual de una masa de aire con menor contenido de humedad favorecerá una disminución en la intensidad y frecuencia de las precipitaciones.

Sin embargo, la ligera incidencia de una vaguada, combinada con el viento predominante del este, continuará provocando algunos aguaceros en varias localidades del país.

La institución detalló que, en horas de la mañana, ocurrirán chubascos aislados hacia poblados de la región noreste. Mientras que, en horas de la tarde, se prevén incrementos nubosos acompañados de algunos aguaceros locales y posibles tronadas, principalmente hacia el Gran Santo Domingo, El Seibo, Hato Mayor, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Monte Plata, San José de Ocoa y Azua, así como en el sur de La Vega, además de Santiago, San Juan, Elías Piña, Independencia y Santiago Rodríguez.

La entidad indicó que estas precipitaciones se presentarán mayormente hasta las primeras horas de la noche, cuando se espera una disminución gradual de la actividad de lluvias.

El Indomet informó que su Centro Nacional de Pronósticos descontinuó los niveles de alerta meteorológica por riesgo de inundaciones, ante la disminución en la intensidad y frecuencia de las precipitaciones.

Acciones y recomendaciones del Indomet

En cuanto a las temperaturas, la entidad destacó que se sentirán ligeramente calurosas durante el día, y se tornarán más frescas y agradables en el transcurso de la noche, la madrugada y primeras horas de mañana debido a la época del año, principalmente en zonas montañosas y valles del interior del país.

Con relación a las condiciones marítimas, en la costa caribeña, especialmente la porción suroeste, se recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro. En el resto de la costa caribeña, así como, en la costa atlántica pueden navegar sin restricción.