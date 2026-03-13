Pronostican menos lluvias y temperaturas más calurosas este viernes

Clima en RD: El Instituto Dominicano de Meteorología anticipa un ambiente mayormente soleado en gran parte del país. ( NOAA )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este viernes incidirá un sistema anticiclónico en el territorio dominicano que limita la formación de nubes y la ocurrencia de lluvias significativas.

El informe indica que durante la mañana de este viernes predominará un ambiente soleado y mayormente despejado en gran parte del país.

En tanto que a partir de la tarde y durante las primeras horas de la noche se prevén incrementos nubosos acompañados de chubascos dispersos, que podrían ser moderados en ocasiones. Estas lluvias se producirán por la interacción del viento predominante del este con el calentamiento diurno y los efectos orográficos.

Las lluvias se concentrarán principalmente en provincias como La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, La Romana, San Pedro de Macorís, Monte Plata, el Gran Santo Domingo —especialmente en su parte norte—, La Vega, Monseñor Nouel, San Juan y Elías Piña.

En el caso del Distrito Nacional, se prevé un incremento de la nubosidad en horas de la tarde con chubascos aislados y pasajeros.

Temperaturas y condiciones del mar

El Indomet indicó que las temperaturas se sentirán ligeramente calurosas durante el día, con mínimas entre 20 °C y 22 °C y máximas entre 28 °C y 30 °C. No obstante, en la noche, madrugada y primeras horas de la mañana el ambiente será más fresco y agradable, especialmente en zonas montañosas y valles del interior del país.

Asimismo, el informe señala la presencia de una circulación anticiclónica sobre aguas del Atlántico y un viento predominante del este/sureste, factores que influyen en las condiciones del tiempo actuales.

En cuanto al estado del mar, las autoridades indicaron que las condiciones marítimas permanecen normales. No obstante, recomendaron a bañistas y usuarios de playas consultar previamente con las autoridades locales antes de realizar actividades en el litoral.

El Indomet exhorta a la población a mantenerse atenta a las actualizaciones meteorológicas, a través de sus canales digitales oficiales.