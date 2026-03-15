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clima República Dominicana
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Ambiente estable con lluvias aisladas en algunas provincias, según el Indomet

En el Distrito Nacional se prevén nubes dispersas a medio nublado en ocasiones

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    Ambiente estable con lluvias aisladas en algunas provincias, según el Indomet
    Clima en RD: Las temperaturas en República Dominicana se mantendrán agradables. (NASA)

    El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó este domingo que una masa de aire relativamente seca y estable permanece sobre el territorio nacional, lo que mantendrá condiciones mayormente estables durante las próximas 48 a 72 horas, aunque con lluvias aisladas en varias provincias.

    De acuerdo con la entidad meteorológica, durante la mañana se observarán nublados ocasionales provocados por el transporte de nubosidad asociado al viento del este. Estas condiciones podrían generar lluvias aisladas y pasajeras en provincias del este y nordeste, entre ellas La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Sánchez Ramírez y Hermanas Mirabal.

    Pronóstico de lluvias en la tarde

    Para horas de la tarde, se prevé la ocurrencia de algunos incrementos nubosos que podrían provocar precipitaciones aisladas en Monte Plata, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, San Juan y Elías Piña, también influenciadas por la nubosidad transportada por el viento predominante del este.

    El Indomet indicó además que en la noche se acercará una débil vaguada al área, lo que favorecerá nuevamente lluvias dispersas en La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Sánchez Ramírez y Barahona.

    Temperaturas agradables en el país

    En el Distrito Nacional se prevén nubes dispersas a medio nublado en ocasiones, sin descartar chubascos aislados.

    En cuanto a las temperaturas, señaló que estarán agradables durante la noche y la madrugada, especialmente en zonas de montañas y valles del interior del país.

    Las mínimas oscilarán entre 20 °C y 22 °C, mientras que las máximas se ubicarán entre 28 °C y 30 °C.

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