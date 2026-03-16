Indomet pronostica chubascos en varias regiones del país por incidencia de una vaguada

Clima en RD: Recomendaciones marítimas en la costa atlántica y caribeña. ( NOAA )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que, durante las horas matutinas de este lunes, continuarán registrándose algunos chubascos o aguaceros locales hacia la costa caribeña, el noreste, norte y la Cordillera Central, como resultado del paso de una vaguada en niveles bajos de la troposfera sobre el territorio nacional.

La institución explicó que, a medida que el sistema se aleje del país, las condiciones atmosféricas comenzarán a estar dominadas por la incidencia de un sistema anticiclónico, lo que favorecerá una reducción gradual en la intensidad y frecuencia de las precipitaciones.

No obstante, durante horas de la tarde podrían presentarse chubascos aislados en la Sierra de Bahoruco, la parte norte de la provincia San Cristóbal, así como en localidades de Sánchez Ramírez, Espaillat, Hermanas Mirabal, Santiago Rodríguez, Dajabón, La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor y Monte Plata.

Recomendaciones para la navegación marítima

En cuanto a las temperaturas, la entidad destacó que se sentirán ligeramente calurosas durante el día, tornándose agradables en la noche y la madrugada, especialmente en zonas de montañas y valles del interior, donde podrían ocurrir episodios de nieblas o neblinas nocturnas y matutinas.

Respecto a las condiciones marítimas, la entidad señaló que, tanto en la costa atlántica, como en la caribeña, recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, permanecer en puerto debido a viento y oleaje peligroso.

El Indomet exhorta a la población a mantenerse atenta a las actualizaciones meteorológicas, a través de sus canales digitales oficiales.

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