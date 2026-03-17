Indomet advierte fuerte oleaje de hasta nueve pies y temperaturas estables

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) emitió este martes una advertencia dirigida a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas, a quienes recomendó permanecer en puerto debido a viento fuerte con ráfagas y oleaje peligroso, tanto en la costa caribeña como en la Atlántica.

De acuerdo con el informe, en varias zonas costeras se registran olas de considerable altura. En el litoral que abarca desde el Parque Nacional del Este —incluyendo provincias como San Cristóbal, Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Romana y La Altagracia— se esperan olas entre 6 y 8 pies, aumentando mar adentro.

Asimismo, en el tramo comprendido entre Cabo Engaño y Miches, así como desde el Parque Nacional del Este hasta Cabo Engaño, el oleaje podría alcanzar entre 7 y 9 pies de altura.

Ante esta situación, las autoridades también exhortaron a los bañistas y usuarios de playas a consultar previamente con las entidades de protección civil antes de hacer uso de las mismas, a fin de evitar incidentes.

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Lluvias escasas

En cuanto a las condiciones del tiempo, el Indomet indicó que un sistema anticiclónico domina el territorio nacional, favoreciendo un ambiente mayormente estable y con escasas lluvias.

En tanto que la incidencia de una débil vaguada al norte del país, junto al arrastre del viento del este/sureste, generará algunos chubascos débiles y pasajeros durante la mañana en provincias como Samaná, San Cristóbal, Peravia, Barahona y Pedernales.

Las temperaturas

Las temperaturas se mantendrán ligeramente calurosas durante el día, tornándose más agradables en la noche y la madrugada, especialmente en áreas montañosas y valles del interior, donde podrían presentarse nieblas o neblinas en horas nocturnas y matutinas.

El Indomet exhorta a la población a mantenerse atenta a las actualizaciones meteorológicas a través de su portal web www.indomet.gob.do y de la cuenta @indometrd en las redes sociales.