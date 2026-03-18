Advierten sobre condiciones peligrosas en ambas costas debido a oleaje anormal

Clima en RD: Lluvias aisladas y oleaje anormal, según el Indomet. ( NASA )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó este miércoles que un sistema anticiclónico continúa incidiendo sobre el territorio nacional, limitando la formación de nubes significativas y reduciendo la probabilidad de lluvias de gran acumulado en el país.

No obstante, la entidad emitió recomendaciones sobre condiciones peligrosas en ambas costas debido a oleaje anormal y vientos moderados a fuertes.

En ese sentido, recomendó a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas permanecer en puerto y mantenerse atentos a los boletines oficiales emitidos por las autoridades competentes.

Durante las horas de la mañana predominará un ambiente mayormente soleado en gran parte del territorio nacional.

Sin embargo, se prevé la presencia de campos nubosos ocasionales que podrían generar chubascos aislados de corta duración, especialmente en localidades del noreste, suroeste y la Cordillera Central, influenciados por la humedad transportada por el viento moderado del este/sureste.

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Para la tarde, estas lluvias se tornarán ligeramente más frecuentes y se extenderán gradualmente hacia distintas provincias, incluyendo San Cristóbal, San José de Ocoa, el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Azua, Peravia, Barahona, Pedernales, Independencia, Samaná, María Trinidad Sánchez, Monte Plata, Duarte, La Vega y Monseñor Nouel, entre otras demarcaciones.

Temperaturas agradables en el país

En cuanto a las temperaturas, el Indomet indicó que se mantendrán agradables, con mínimas entre los 20 °C y 22 °C, y máximas entre los 29 °C y 31 °C.

Las autoridades exhortan a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales.