El COE recomienda a embarcaciones permanecer en puerto por oleaje anormal

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) recomendó este miércoles a los operadores de embarcaciones pequeñas, medianas y frágiles permanecer en puerto debido al deterioro de las condiciones marítimas en ambas costas del país.

Según el boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), el viento y el oleaje anormal estarán afectando tanto la costa Atlántica como la Caribeña.

En la costa Atlántica, desde Isla Saona hasta Cabo Francés Viejo (María Trinidad Sánchez), las embarcaciones deben permanecer en puerto. Mientras que, desde Cabo Francés Viejo hasta Bahía de Manzanillo (Monte Cristi), se permite navegar con precaución cerca del perímetro costero, sin alejarse de la costa.

Medida basada en la Ley 147-02

En la costa Caribeña, desde Playa Pedernales hasta Isla Saona, también se recomienda a las embarcaciones no salir al mar por las condiciones.

La medida fue emitida conforme a la Ley 147-02 sobre gestión de riesgos, ante el peligro que representan el fuerte viento y el oleaje para la navegación.