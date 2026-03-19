Vaguada y frente frío aumentarán las lluvias desde este jueves y hasta el fin de semana

Clima en RD: El Indomet prevé lluvias significativas por vaguada y frente frío en el país. ( NASA )

Una vaguada asociada a un sistema frontal (frente frío) estará generando lluvias significativas sobre el territorio dominicano este jueves, viernes y el fin de semana con aguaceros que pueden ser moderados a fuertes y las autoridades no descartan riesgo de inundaciones urbanas en algunas localidades del interior.

Carla Morales, predictora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), informó que este jueves se prevén precipitaciones debido a la vaguada prefrontal principalmente sobre Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Santiago, Elías Piña, Valverde y Puerto Plata.

Para esas provincias mencionadas del interior del país no se descartan posibles inundaciones urbanas, pero en el resto del país predominarán nubes dispersas con escasas lluvias significativas, de acuerdo a la meteoróloga.

Para el Gran Santo Domingo no hay advertencia de posibles inundaciones urbanas este jueves, porque se prevé nubes dispersas y sol.

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Frente frío

Morales manifestó que el frente frío, ubicado sobre Cuba, se aproximará al territorio dominicano este viernes y que cruzaría el sábado aumentando las lluvias, aunque incidiendo mayormente sobre provincias del interior.

Este viernes, la interacción de la vaguada y el frente frío estará generando, durante las primeras horas de la madrugada, aguaceros sobre las provincias Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez y Puerto Plata y en horas de la mañana se prevén algunos chubascos aislados hacia poblados de la zona costera Caribeña.

"Este viernes, para la tarde y durante la noche, se esperan incrementos significativos de la nubosidad, acompañados de aguaceros siendo fuertes en ocasiones, principalmente sobre sectores del noroeste, el Valle del Cibao, el noreste y la Cordillera Central. En localidades de la costa caribeña, las precipitaciones serán de menor intensidad y frecuencia", destacó.

Pronóstico para el fin de semana

Según Morales, el sábado, el frente frío se desplazará gradualmente sobre el país, manteniendo condiciones de humedad e inestabilidad. Esto favorecerá incrementos nubosos con aguaceros moderados a fuertes, principalmente durante la tarde y primeras horas de la noche, sobre Puerto Plata, Santiago, La Vega, Espaillat, Hermanas Mirabal, Samaná, Monseñor Nouel, Duarte, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, Monte Plata, Hato Mayor, El Seibo, Santo Domingo, San Pedro de Macorís, entre otras localidades.