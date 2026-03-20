El COE incrementa los niveles de alerta por sistema frontal y vaguada que afecta varias provincias

El mapa del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) muestra cuatro provincias en alerta amarilla y dos en alerta verde, debido a las condiciones meteorológicas que afectan el país. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) incrementó este viernes los niveles de alerta en varias provincias, debido a la incidencia de una vaguada prefrontal sobre el país, colocando cuatro localidades en alerta amarilla y dos en verde .

La medida fue adoptada tras el más reciente informe del Instituto Nacional de Meteorología (Indomet), que indica la permanencia de un sistema frontal casi estacionario sobre la porción oriental de Cuba, el cual genera la vaguada prefrontal sobre el país.

Provincias en alerta

Ante este panorama, en su boletín de las 12:20 del mediodía, el COE decidió elevar el nivel de alerta por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas y urbanas.

Alerta amarilla: Montecristi, Valverde, Dajabón y Santiago Rodríguez

Alerta verde: Puerto Plata y Elías Piña

El Indomet indicó que estas condiciones al interactuar con los efectos locales, calentamiento diurno y orográfico, continuarán generando lluvias de diferente intensidad con posibles tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento sobre localidades de Montecristi, Dajabón, Puerto Plata, Valverde, Espaillat, Dajabón, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Duarte, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, San José de Ocoa, Azua, Monte Plata, El Gran Santo Domingo, San Juan, Elías Piña, entre otras.

Se prevé que estas condiciones se extiendan progresivamente hacia otras localidades en el transcurso de las horas.

El organismo exhortó a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y seguir las recomendaciones de los organismos de protección civil, especialmente en zonas vulnerables a inundaciones.