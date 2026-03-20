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sistema frontal lluvias
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Frente frío y vaguada incrementarán lluvias; COE mantiene seis provincias en alerta verde

El Instituto Dominicano de Meteorología advierte sobre lluvias moderadas a fuertes en varias provincias del país, con riesgo de inundaciones

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    Frente frío y vaguada incrementarán lluvias; COE mantiene seis provincias en alerta verde
    Clima en RD: Se mantienen seis provincias en alerta verde por lluvias y posibles inundaciones. (NASA)

    El acercamiento de un sistema frontal (frente frío), junto a la vaguada que le acompaña, continuará generando lluvias en el territorio nacional, informó este viernes el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet). Ante esta situación, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene seis provincias en alerta verde debido al riesgo de inundaciones.

    Durante las horas matutinas, se prevé la ocurrencia de lluvias pasajeras entre débiles y moderadas en localidades como Puerto Plata, Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde, Santo Domingo, San Cristóbal y Peravia, entre otras zonas cercanas.

    Para la tarde y primeras horas de la noche, las lluvias incrementarán en intensidad, con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en las provincias bajo alerta meteorológica, como resultado de la incidencia del sistema frontal y la vaguada prefrontal.

    Alertas

    El COE colocó en alerta verde a las provincias Montecristi, Dajabón, Valverde, Puerto Plata, Santiago Rodríguez y Elías Piña, donde se espera un aumento significativo de la nubosidad y las lluvias.

    Recomendaciones para la población y navegantes

    Las autoridades exhortan a la población a abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua, así como evitar el uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

    En cuanto a las condiciones marítimas, se recomienda a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas navegar con precaución en la costa atlántica, desde Cabo Engaño (La Altagracia) hasta Cabo Cabrón (Samaná), permaneciendo cerca del perímetro costero y evitando aventurarse mar adentro debido al viento y oleaje anormal. El resto de las costas del país se mantienen en condiciones normales. 

    El Indomet indicó que las temperaturas estarán agradables durante la noche y la madrugada, especialmente en zonas montañosas y sus valles, donde podrían registrarse nieblas o neblinas. En el Distrito Nacional, se esperan incrementos nubosos con lluvias pasajeras entre débiles y moderadas.

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