Las lluvias continuarán este sábado por frente frío y vaguada

Las lluvias afectarán al Gran Santo Domingo y a provincias del interior. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Este sábado continuarán las lluvias sobre el territorio nacional debido a la incidencia de un frente frío localizado sobre Haití y los efectos de una vaguada prefrontal.

La información fue ofrecida por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), que señaló que desde las primeras horas del día se observarán nublados que generarán aguaceros dispersos en las provincias de La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata y San Cristóbal.

También se esperan lluvias en localidades de San José de Ocoa, San Pedro de Macorís, La Romana, Azua, Peravia, Barahona, Pedernales y el Gran Santo Domingo.

Mientras tanto, durante la tarde, estas precipitaciones podrían intensificarse y extenderse a otras zonas, ya que el frente frío se estará moviendo directamente sobre la geografía nacional.

En ese sentido, el organismo meteorológico prevé fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre las provincias antes mencionadas, así como en localidades de Santiago, San Juan, Valverde, Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Duarte, Sánchez Ramírez, Samaná y Monte Plata.

Debido a las persistentes lluvias, el Indomet mantiene los niveles de aviso y alerta meteorológica ante el riesgo de inundaciones urbanas en Puerto Plata, Elías Piña, Montecristi, Dajabón, Valverde y Santiago Rodríguez.

No obstante, al iniciar la noche, estas precipitaciones desaparecerán gradualmente debido al desplazamiento del sistema fuera del territorio, por lo que se espera un cielo con nubes dispersas y menos lluvias durante la madrugada del domingo.

Recomendaciones marítimas

Debido a vientos y oleaje anormal, el Indomet exhorta a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas a navegar con precaución cerca del perímetro costero, sin aventurarse mar adentro, especialmente en la costa atlántica, desde Cabo Engaño (La Altagracia) hasta Cabo Cabrón (Samaná). El resto de las costas se encuentran en condiciones normales.

Con respecto a las temperaturas, indicó que las mínimas se situarán entre los 20 y 22 grados Celsius, y las máximas entre 29 °C y 31 °C.