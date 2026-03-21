El COE amplía alerta por lluvias: varias provincias bajo riesgo de inundaciones

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este sábado la ampliación del nivel de alerta en varias provincias del país, debido a las condiciones meteorológicas provocadas por un sistema frontal que incide sobre el territorio nacional.

De acuerdo con el boletín del Instituto Nacional de Meteorología, el fenómeno se encuentra ubicado al noroeste del país, acompañado de una vaguada que ha generado desde tempranas horas aguaceros moderados a fuertes, con posibles tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Las lluvias han afectado comunidades de Monte Cristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde, Puerto Plata, La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Peravia y el Gran Santo Domingo.

Según el informe, las precipitaciones continuarán durante la tarde y la noche, extendiéndose hacia otras demarcaciones como Espaillat, Duarte, Sánchez Ramírez, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Monte Plata, San Cristóbal, Azua, San José de Ocoa, Pedernales y Barahona.

Niveles de alerta

El COE colocó en alerta amarilla a Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez y Valverde, ante el riesgo inminente de situaciones severas.

En tanto, permanecen en alerta verde Puerto Plata, San Pedro de Macorís, La Romana, Elías Piña, El Seibo, Hato Mayor, el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo y La Altagracia.

Condiciones marítimas y recomendaciones

Las autoridades advirtieron que en la costa atlántica se registran condiciones anormales de viento y oleaje, por lo que recomiendan a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas navegar con precaución.

Asimismo, el COE exhortó a la población a mantenerse en contacto con los organismos de socorro, como la Defensa Civil, Cruz Roja, Policía Nacional y cuerpos de bomberos, y a seguir las orientaciones oficiales.

También instó a los residentes en zonas vulnerables, cercanas a ríos, arroyos y cañadas, a permanecer atentos ante posibles crecidas e inundaciones repentinas, así como evitar cruzar cuerpos de agua con alto volumen y abstenerse de usar balnearios en las provincias bajo alerta.