El Indomet prevé pocas lluvias en gran parte del país este lunes

Clima en RD: Este lunes, Indomet prevé pocas lluvias en gran parte de República Dominicana, con chubascos en algunas zonas. ( NASA )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó este lunes que una masa de aire con bajo contenido de humedad mantendrá gran parte del país con pocas lluvias de acumulados significativos.

En su boletín, la entidad explicó que las lluvias más importantes se concentrarán hacia el suroeste del país, mientras que el resto de las regiones experimentará escasa actividad lluviosa debido a la incidencia de un sistema anticiclónico.

Durante horas de la mañana, se esperan chubascos dispersos en zonas costeras de La Altagracia, El Seibo y Hato Mayor, así como en localidades de Monseñor Nouel y La Vega.

Aguaceros

En la tarde, los aguaceros más relevantes se concentrarán en la Sierra de Bahoruco y áreas cercanas, donde podrían registrarse lluvias locales acompañadas de ráfagas de viento, con baja probabilidad de tronadas debido a efectos locales.

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En cuanto a las condiciones marítimas, el Indomet recomendó a operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas navegar con precaución en la costa atlántica, específicamente desde Cabo Cabrón (Samaná) hasta Cabo Engaño (La Altagracia), debido a viento y oleaje anormal.

Temperaturas agradables en el país

Las temperaturas se mantendrán agradables por la influencia del viento fresco del noreste, especialmente en zonas montañosas y valles del interior, donde podrían registrarse episodios de niebla o neblina durante las primeras horas del día.

Temperaturas mínimas entre 19 °C y 21 °C, y máximas entre 28 °C y 30 °C.

Para el Distrito Nacional, se pronostican nubes aisladas con incrementos ocasionales y ráfagas de viento.