Indomet pronostica temperaturas agradables y pocas lluvias para este martes

Clima en RD: Las lluvias en Santo Domingo y otras provincias son limitadas por el escaso contenido de humedad. ( ARCHIVO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este martes predominan condiciones de buen tiempo en gran parte del territorio nacional, debido a la incidencia de un sistema anticiclónico que mantiene bajo el contenido de humedad en la masa de aire sobre el país.

De acuerdo con el informe meteorológico, durante las horas de la mañana se espera un ambiente con nubes dispersas y muy pocas precipitaciones en la mayoría de las provincias. No obstante, en horas de la tarde, el calentamiento diurno podría provocar incrementos nubosos aislados que darían lugar a chubascos pasajeros en localidades específicas.

Entre las provincias con mayor probabilidad de lluvias débiles figuran Monte Plata, San Pedro de Macorís, San Juan, Azua, Independencia y Bahoruco, así como algunos sectores del Gran Santo Domingo.

Para el Distrito Nacional, se prevé un ambiente con nubes dispersas en la mañana, tornándose medio nublado en la tarde con la ocurrencia de chubascos aislados.

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Temperaturas

El Indomet también indicó que las temperaturas se mantendrán agradables durante la noche gracias a la influencia de un viento fresco del noreste, especialmente en zonas montañosas y valles del interior, donde podrían registrarse episodios de nieblas o neblinas en las primeras horas del día.

Las temperaturas oscilarán entre mínimas de 19 °C a 21 °C y máximas de 28 °C a 30 °C.

Las condiciones generales seguirán siendo favorables para la realización de actividades al aire libre en la mayor parte del territorio nacional.

Miércoles

Para mañana miércoles, una vaguada empezará a acercarse al territorio nacional, mientras incrementa ligeramente el contenido de humedad, por tanto, en horas de la mañana, se prevén algunos chubascos en poblados próximos a la costa atlántica en las provincias: La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, entre otras.

Durante la tarde hasta las primeras horas de la noche, los efectos asociados al ciclo diurno, también generarán otros incrementos de la nubosidad, acompañados de posibles tronadas en localidades pertenecientes a La Romana, San Pedro de Macorís, Monte Plata, San Cristóbal, Duarte, Sánchez Ramírez, La Vega, Monseñor Nouel, Azua, San Juan, Dajabón y Elias Piña.