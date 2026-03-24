Marzo rompe su patrón seco y sorprende con lluvias inusuales

La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, calificó como "atípico" el comportamiento climático registrado durante marzo en el país, debido a los niveles de lluvias que se han producido en el mes, considerado tradicionalmente como el más seco del año.

Explicó que los datos registrados por la entidad a principios del mes mostraban que en "algunas estaciones, ya para esa fecha, se habían superado los valores normales; es decir, lo que debe llover en el mes entero ya se había superado en los primeros diez días en muchas estaciones del país".

Ceballos citó los casos ocurridos en la línea noroeste, donde ayer lunes aún se reflejaban las inundaciones que se produjeron en Dajabón durante el fin de semana, así como en La Romana, donde en menos de tres horas se registraron lluvias significativas de más de 50 milímetros.

"Todo eso garantiza que marzo está teniendo un comportamiento fuera de lo normal o atípico", dijo la titular del Indomet.

En cuanto a las perspectivas, Ceballos adelantó que la tendencia es que el período de Cuaresma concluya con condiciones húmedas, contrario a lo habitual, cuando predominan vientos secos. No obstante, aclaró que aún es temprano para ofrecer pronósticos específicos para los días de Semana Santa.

La directora del Indomet también vinculó este patrón lluvioso a la incidencia del fenómeno climático de La Niña, que tiende a generar mayores precipitaciones en el país.

"Sin embargo, la tendencia es que a partir de abril ya no tendremos el fenómeno de La Niña, porque las aguas del Pacífico no están tan frías como en los meses pasados", sostuvo.

Indicó que se dará paso a condiciones neutrales, con la posibilidad de transición hacia El Niño en la segunda mitad del año, lo que implicaría un escenario más seco.

Y marzo ha seguido atípico!!

Estos son los acumulados de lluvias de los últimos 5 días (17-21); vaguada pre-frontal y frente frío generaron estas lluvias. Las regiones noroeste y sureste fueron las más favorecidas. pic.twitter.com/CbWKdHFMzO — Gloria Ceballos (@GloriaCeballos7) March 22, 2026

"Observar para proteger"

En el marco del Día Meteorológico Mundial, conmemorado cada 23 de marzo, Ceballos resaltó la importancia de la observación meteorológica para anticipar eventos climáticos y proteger a la población.

Explicó que el lema de este año, "Observar hoy para proteger el mañana", destaca el papel fundamental de los servicios meteorológicos en el monitoreo de la atmósfera y la generación de alertas tempranas.

Asimismo, advirtió sobre la tendencia al aumento de las temperaturas globales, y señaló que los años recientes han sido los más cálidos registrados y que esta tendencia continuará.

Finalmente, destacó que durante la Semana Meteorológica el Indomet desarrolló jornadas educativas, charlas presenciales y virtuales, así como actividades institucionales.

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