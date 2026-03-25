El Indomet prevé aguaceros este miércoles por incidencia de vaguada

Clima en RD: Lluvias en el Gran Santo Domingo y otras provincias como La Altagracia y San Pedro de Macorís. ( NASA )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que debido a la incidencia de una vaguada sobre el país este miércoles comenzarán a desarrollarse nubes que generarán chubascos dispersos y aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, con posibles tronadas y aisladas ráfagas de viento en distintas localidades del territorio nacional, principalmente durante el transcurso de la tarde.

La entidad explicó que, este sistema al interactuar con los efectos locales de calentamiento diurno y la orografía propia del territorio dominicano, así como la influencia del viento de dirección este/noreste, aumentará el contenido de humedad en distintas regiones de la geografía nacional.

El Indomet indicó que, estas precipitaciones serán más frecuentes e intensas en sectores del Gran Santo Domingo, asimismo en municipios y comunidades de las provincias La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor y La Romana.

Tambiéen en San Pedro de Macorís, Monte Plata, San Cristóbal, Duarte, Sánchez Ramírez, La Vega, Monseñor Nouel, Azua, San Juan, Dajabón, Elías Piña, entre zonas otras cercanas.

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Recomendaciones del Indomet

En tanto que las temperaturas seguirán agradables durante la noche, la madrugada y temprano en la mañana, debido al viento fresco de dirección noreste, especialmente en zonas de montañas y valles del interior del país, donde podrían ocurrir algunos episodios de nieblas o neblinas matutinas.

El Indomet exhorta a la población a mantenerse atenta a las actualizaciones meteorológicas, a través de su portal web www.indomet.gob.do y su cuenta @indometrd en las redes sociales.