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El COE emite alerta verde para siete provincias por efectos de vaguada

Las provincias Espaillat, Hato Mayor, Monseñor Nouel, El Seibo, María Trinidad Sánchez, La Vega y Hermanas Mirabal están en riesgo de inundaciones

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    El COE emite alerta verde para siete provincias por efectos de vaguada
    La ocurrencia de lluvias aumentará durante la tarde. (FUENTE EXTERNA)

    El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió este martes una alerta verde para siete provincias, debido a los efectos que provocará sobre el territorio nacional la incidencia de una vaguada.

    De acuerdo con el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), este fenómeno ocasionará un incremento de las precipitaciones y la humedad a partir del mediodía.

    Por este motivo, el COE declaró alerta verde para las provincias Espaillat, Hato Mayor, Monseñor Nouel, El Seibo, María Trinidad Sánchez, La Vega y Hermanas Mirabal, ante posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas.

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    El organismo meteorológico también pronostica aguaceros localmente moderados a fuertes, con posibles tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia La Romana, San Pedro de Macorís, El Gran Santo Domingo, San Cristóbal, y Monte Plata, así como en localidades de la cordillera Central y las sierras del suroeste. 

    Estas condiciones se extenderán hasta las primeras horas de la noche, cuando se prevé que las precipitaciones también afecten la zona costera del Atlántico.

    En ese sentido, el COE exhortó a los residentes en zonas de alto riesgo, especialmente a aquellos que viven próximos a ríos, arroyos y cañadas, a mantenerse atentos y tomar las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.

    • De igual manera, recomendó a la población abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua, así como evitar el uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

    Asimismo, el organismo instó a la ciudadanía a mantenerse en contacto con los organismos de socorro, como la Defensa Civil, Cruz Roja, Policía Nacional y cuerpos de bomberos, y a seguir las orientaciones oficiales.

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