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Clima en RD
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Una vaguada provocará lluvias este jueves en gran parte del país

Siete provincias han sido colocadas en alerta verde debido a la previsión de aguaceros moderados a fuertes

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    Una vaguada provocará lluvias este jueves en gran parte del país
    Clima en RD: Se prevén lluvias en República Dominicana este jueves debido a una vaguada. (NASA)

    El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que una vaguada estará incidiendo este jueves sobre el territorio nacional, generando condiciones de humedad e inestabilidad que favorecerán la ocurrencia de aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

    De acuerdo con el informe, las precipitaciones afectarán especialmente a las provincias de La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, San Pedro de Macorís, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, La Vega y Santiago.

    También Santiago Rodríguez, Dajabón, San Juan, Elías Piña, Hermanas Mirabal, Espaillat, Duarte, María Trinidad Sánchez, San Cristóbal y Santo Domingo, en particular su porción norte, entre otras zonas cercanas.

    Para el Distrito Nacional, se prevé un ambiente medio nublado a nublado con la ocurrencia de algunos aguaceros hacia el final de la tarde y las primeras horas nocturnas.

    En cuanto a las temperaturas, estas estarán ligeramente calurosas durante el día, mientras que en la noche, la madrugada y las primeras horas de la mañana se tornarán agradables, especialmente en zonas montañosas y valles del interior, donde incidirá un viento fresco del noreste. En estas áreas no se descartan episodios de nieblas o neblinas matutinas.

    Las temperaturas oscilarán entre mínimas de 19 °C y 21 °C, y máximas entre 28 °C y 31 °C.

    Alerta verde en siete provincias

    El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió el nivel de alerta verde para siete provincias debido a los aguaceros que se prevén por la incidencia de una vaguada, los efectos locales y un incremento de la humedad.

    Las autoridades informan sobre aguaceros localmente moderados a fuertes con posibles tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

    Las provincias en alerta verde son: Espaillat, Hato Mayor, Monseñor Nouel, El Seibo, María Trinidad Sánchez, La Vega y Hermanas Mirabal.

    En ese sentido, el COE recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

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