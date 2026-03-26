El COE emite alerta verde en 15 provincias y el Distrito Nacional por vaguada

Las lluvias de este jueves causaron inundaciones en calles del Gran Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó en la noche de este jueves que se amplió a 15 provincias y el Distrito Nacional las demarcaciones en alerta verde, por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas por las fuertes lluvias generadas por la incidencia de una vaguada en el territorio nacional.

Las provincias en alerta fueron elevadas conforme el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) que establece que continuarán generándose aguaceros muy fuertes localmente, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente sobre provincias de las regiones: nordeste, la llanura oriental, el valle del Cibao, así como, la cordillera Central y la zona fronteriza.

En este sentido las provincias en alerta verde son:

Espaillat

Hato Mayor

Monseñor Nouel

El Seibo

La Altagracia

Duarte

María Trinidad Sánchez

La Vega

Hermanas Mirabal

Santo Domingo

La Romana

San Pedro de Macorís

Samaná

Monte Plata

Distrito Nacional

Sánchez Ramírez

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Recomendaciones para la población y operadores costeros

El organismo de emergencias recomendó a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

En caso de aguaceros, el organismo hizo un llamado a los residentes en zonas de alto riesgo que habitan cerca de ríos, arroyos y cañadas a estar atentos y tomar las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.

Asimismo, instó a la ciudadanía a mantenerse en contacto con la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, la Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos y el Centro de Operaciones de Emergencia a través del Tel: 809-472-0909, 9-1-1, *462 de la OGTIC. Además, de seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil.

También, hizo un llamado a los operadores en la costa Atlántica a tomar medidas de precaución, debido a visibilidad reducida por aguaceros, descargas eléctricas, ráfagas de viento y oleaje localmente alto.