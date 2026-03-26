El Gran Santo Domingo y diez provincias en alerta verde por fuertes lluvias

Las lluvias produjeron taponamiento en el Distrito Nacional y, hasta ahora, ligeras inundaciones. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó en la tarde de este jueves que amplió a 11 provincias y el Distrito Nacional las demarcaciones en alerta verde por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas por las precipitaciones que se registran en gran parte del país.

Esta medida fue tomada conforme al informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), que establece que en el resto de la tarde y entrada la noche de hoy continuarán las "fuertes" lluvias locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, debido a la presencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera.

En este sentido, las localidades en alertas son:

Espaillat

Hato Mayor

Monseñor Nouel

El Seibo

María Trinidad Sánchez

La Vega

Hermanas Mirabal

Santo Domingo

San Pedro de Macorís

Samaná

Monte Plata

Distrito Nacional.

Pide no cruza ríos, arroyos y cañadas

El COE recomendó a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volumenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

En caso de aguaceros, el organismo hizo un llamado a los residentes en zonas de alto riesgo que habitan cerca de ríos, arroyos y cañadas a estar atentos y tomar las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.

Asimismo, instó a la ciudadanía a mantenerse en contacto con la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, la Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos y el Centro de Operaciones de Emergencia a través del Tel: 809-472-0909, 9-1-1, *462 de la OGTIC. Además, de seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil.

Alerta costera

Así mismo, el organismo de emergencias exhortó a los operadores en la costa Atlántica a tomar medidas de precaución por la visibilidad reducida, debido a aguaceros, descargas eléctricas, ráfagas de viento y oleaje localmente alto.