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aguaceros Gran Santo Domingo
aguaceros Gran Santo Domingo

Se registran intensas lluvias en el Gran Santo Domingo

Indomet emite alerta meteorológica en varias provincias por una vaguada que incide en el territorio nacional

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    Se registran intensas lluvias en el Gran Santo Domingo
    Santo Domingo está entre las provincias en que se registrarán lluvias "fuertes". (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

    Se registran fuertes aguaceros con tronadas y ráfagas de viento en las distintas zonas del Gran Santo Domingo en las primeras horas de la noche de este jueves.

    Las lluvias produjeron taponamiento en el Distrito Nacional y, hasta ahora, ligeras inundaciones.

    El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó en la tarde de este jueves que esta noche continuarán las "fuertes" lluvias locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, debido a la presencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera.

    De acuerdo al pronóstico del tiempo, lloverá especialmente en las provincias del nordeste, la llanura oriental, el valle del Cibao, así como, la cordillera Central y la zona fronteriza.

    Indomet prevé que las precipitaciones se concentrarán principalmente sobre: Sánchez Ramírez, Samaná, La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, San Pedro de Macorís, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabón, San Juan, Elías Piña, Hermanas Mirabal, Espaillat, Duarte, María Trinidad Sánchez, San Cristóbal, Santo Domingo y Monte Plata.

    Zonas en Alerta

    El Centro Nacional de Pronóstico del Indomet incrementó las zonas en alerta meteorológica, ante el riesgo de inundaciones urbanas, así como crecidas de ríos, arroyos y cañadas para las siguientes provincias.

    En este sentido, las provincias en alerta meteorológicas en:

    • El Seibo

    • Hato Mayor

    • Hermanas Mirabal

    • Hermandas Mirabal

    • Espaillat

    • María Trinidad Sánchez

    • La Vega

    • Monseñor Nouel

    • Samaná

    • San Pedro de Macorís

    • Monte Plata

    • Santo Domingo

    Así mismo, Meteorología pronostica que las temperaturas, estarán agradables durante la noche, la madrugada y temprano en la mañana, principalmente en zonas montañosas, así como valles del interior del país, especialmente en zonas de montañas y valles del interior del país, donde podrían ocurrir episodios de nieblas o neblinas.

    Se esperan las temperaturas mínimas entre 19 °C y 21 °C, y máximas entre 28 °C y 31 °C.

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