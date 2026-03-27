El Indomet prevé continuidad de aguaceros este viernes con 16 provincias en alerta verde
Las provincias más afectadas incluyen La Romana, San Pedro de Macorís y Santo Domingo, donde se esperan aguaceros de moderados a fuertes
El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este viernes continuarán registrándose aguaceros acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en distintas localidades del territorio nacional, especialmente durante las horas de la tarde, debido a la incidencia de una vaguada.
Debido a las lluvias, un total de 16 provincias fueron colocadas bajo alerta meteorológica.
Durante la mañana, se prevé la ocurrencia de lluvias débiles a moderadas en provincias del norte y nordeste como Montecristi, Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Samaná y La Altagracia, entre otras localidades.
No obstante, el informe meteorológico indica que en horas de la tarde estas precipitaciones se intensificarán, generando aguaceros de moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
Las provincias más afectadas serán La Romana, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, Monte Plata, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, La Vega, San José de Ocoa y San Juan, entre otras que permanecen bajo nivel de alerta meteorológica.
Para el Distrito Nacional, se pronostican aguaceros locales con tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales durante la tarde.
En cuanto a las temperaturas, el Indomet indicó que se mantendrán agradables durante la noche, la madrugada y las primeras horas de la mañana, especialmente en zonas montañosas y valles del interior del país, donde podrían presentarse episodios de niebla o neblina.
Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 19 °C y 21 °C, mientras que las máximas estarán entre los 28 °C y 31 °C.
Recomendaciones
Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales y tomar las precauciones necesarias ante posibles inundaciones urbanas y crecidas de ríos, arroyos y cañadas.
Alertas
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó en la noche de este jueves que se amplió a 16 las demarcaciones en alerta verde, por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas por las fuertes lluvias generadas por la incidencia de una vaguada en el territorio nacional.
En este sentido las provincias en alerta verde son:
- Espaillat
Hato Mayor
Monseñor Nouel
El Seibo
La Altagracia
Duarte
María Trinidad Sánchez
La Vega
Hermanas Mirabal
Santo Domingo
La Romana
San Pedro de Macorís
Samaná
Monte Plata
Distrito Nacional
Sánchez Ramírez
El COE recomendó a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.