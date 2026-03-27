Acueductos fuera de servicio, viviendas anegadas y evacuaciones preventivas en varias provincias

El clima en RD está dominado por los efectos de una vaguada que ha provocado inundaciones. ( DIARIO LIBRE/ SAMIR MATEO )

Las intensas lluvias registradas desde este jueves en República Dominicana han provocado afectaciones en el suministro de agua potable, inundaciones urbanas y evacuaciones preventivas, según el más reciente boletín del Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

El informe preliminar emitido próximo al mediodía de este viernes establece que el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) reportó que al menos 11 acueductos se encuentran fuera de servicio de manera total, lo que ha dejado sin agua potable a unos 87,648 usuarios en distintas comunidades.

En la provincia de La Romana, la Defensa Civil informó la evacuación preventiva de unos 200 niños del Centro Educativo Luz para Todos, luego de que las instalaciones se inundaran producto de las lluvias.

Los estudiantes fueron trasladados a sus hogares sin que se reportaran personas lesionadas, incluyendo un caso especial de una niña con discapacidad que fue llevada personalmente a su residencia por el director provincial del organismo.

Mientras tanto, en Monte Plata se registraron múltiples inundaciones urbanas que afectaron al menos 12 viviendas en sectores como Barrio Matadora, Café Negro y Los Choferes, así como en los alrededores de la Fiscalía.

Además, el desbordamiento del río La Savita dejó parcialmente incomunicada la comunidad de Hatillo. No obstante, las autoridades indicaron que no hubo desplazados y que la situación retornó a la normalidad.

Lluvias continuarán por sistema frontal

En un segundo plano, el COE explicó que estas condiciones responden a un sistema frontal que incide sobre el país, de acuerdo con el informe de la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet).

El fenómeno se desplaza lentamente hacia el noroeste de la isla, manteniendo un ambiente húmedo e inestable que continuará generando aguaceros moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en el litoral atlántico, el Cibao, el nordeste, la zona fronteriza y la cordillera Central.

Las precipitaciones han sido más intensas en provincias como Montecristi, Dajabón, Santiago, Puerto Plata, La Vega, Duarte, María Trinidad Sánchez, Santo Domingo y Monte Plata, entre otras.

Provincias en alerta

Ante la saturación de los suelos por las lluvias de los últimos días, el COE mantiene nueve provincias en alerta amarilla: Monte Plata, Hato Mayor, Samaná, El Seibo, La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Santo Domingo y el Distrito Nacional.

En tanto, permanecen en alerta verde María Trinidad Sánchez, Duarte, La Vega, Sánchez Ramírez, Hermanas Mirabal, Espaillat, Santiago y Monseñor Nouel.

El organismo reiteró el llamado a la población a no cruzar ríos, arroyos ni cañadas con alto volumen de agua, así como evitar el uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

Asimismo, recomendó a los residentes en zonas vulnerables mantenerse atentos y en contacto con los organismos de socorro ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.