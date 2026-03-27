El COE emite alerta amarilla para nueve provincias y mantiene ocho en verde por vaguada

El COE emitió alerta amarilla para nueve provincias debido a la incidencia de una vaguada sobre el territorio nacional. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió este viernes alerta amarilla para nueve provincias y mantuvo otras ocho en alerta verde, debido a las lluvias provocadas por una vaguada que incide sobre el territorio nacional.

La institución advirtió que las condiciones atmosféricas podrían generar inundaciones repentinas, tanto urbanas como rurales, así como crecidas de ríos, arroyos y cañadas, además de deslizamientos de tierra.

Las provincias en alerta amarilla son: Monte Plata, Hato Mayor, Samaná, El Seibo, La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Santo Domingo y el Distrito Nacional.

En tanto, en alerta verde se encuentran María Trinidad Sánchez, Duarte, La Vega, Sánchez Ramírez, Hermanas Mirabal, Espaillat, Santiago y Monseñor Nouel.

El organismo exhortó a la población a no cruzar ríos, arroyos ni cañadas con alto volumen de agua, así como evitar el uso de balnearios debido a la turbiedad y el incremento del caudal.

Condiciones meteorológicas

De acuerdo con el informe de la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet), un sistema frontal se desplaza lentamente hacia el noroeste de la isla, próximo al sur de las Bahamas, lo que mantiene un ambiente húmedo e inestable.

Esta situación continuará provocando aguaceros fuertes en ocasiones, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en provincias del litoral atlántico, el valle del Cibao, el nordeste, la zona fronteriza y la cordillera Central.

Las lluvias incidirán con mayor intensidad en zonas como Montecristi, Dajabón, Valverde, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Santiago, Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, La Vega, Monseñor Nouel, Duarte, María Trinidad Sánchez, Santo Domingo y Monte Plata.

Condiciones marítimas

En cuanto a las condiciones en el mar, el COE recomendó a los operadores de embarcaciones en la costa atlántica tomar precauciones, debido a la reducción de la visibilidad por aguaceros, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y oleaje localmente alto.