El Niño podría provocar un período más seco en República Dominicana a mediados de año

Vista de una laguna en la Línea Noroeste en 2019. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Los servicios meteorológicos internacionales han pronosticado, para mediados del 2025, una eventual incidencia del fenómeno climático conocido como El Niño. Para la República Dominicana, esto conllevaría períodos más secos, de acuerdo con las estimaciones del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

"La tendencia es que ya para los meses de julio, agosto y septiembre vamos a tener el fenómeno El Niño. Se manifiesta con períodos más secos para nosotros", indicó la titular del servicio meteorológico local, Gloria Ceballos.

La funcionaria explicó, además, el impacto que tendría esta variación climática en la temporada de huracanes: "Las temporadas ciclónicas, cuando tenemos el fenómeno El Niño, son menos activas".

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) explica por qué ocurre esto: "Los impactos de El Niño y su contraparte, La Niña, en los huracanes se asemejan a un vaivén entre los océanos Pacífico y Atlántico, intensificando la actividad ciclónica en una región y debilitándola en la otra".

En el Atlántico, El Niño disminuye la actividad ciclónica al aumentar la cizalladura del viento (cambio en la velocidad o dirección del viento en una corta distancia), lo que limita la capacidad de las tormentas para organizarse.

¿Qué es El Niño?

De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial, El Niño es una de las tres fases que componen el fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), que se caracteriza "por la fluctuación de las temperaturas oceánicas en el Pacífico ecuatorial y por la aparición de cambios en las condiciones atmosféricas".

Esta fase se considera la más cálida, contrario a la denominada La Niña, que se asocia a temperaturas más bajas en buena parte del planeta. La tercera fase del ENOS está vinculada a condiciones neutrales, cuya incidencia se sentiría a partir del mes de abril.

A inicios de marzo, cuando informó sobre la finalización de La Niña, la Organización Meteorológica Mundial, a través de su secretaria general, Celeste Saulo, recordó que el último episodio de El Niño, en 2023-2024, fue uno de los más fuertes registrados y desempeñó un importante papel en las temperaturas récord que se registraron en esos años.

La agencia sostuvo que el ciclo Niña–fase neutra–Niño se produce en un contexto más amplio de cambio climático inducido por el ser humano, que en general está elevando las temperaturas globales a largo plazo, agravando los fenómenos extremos e impactando en los patrones estacionales de lluvias y temperaturas.

¿Cómo surgió el nombre?

La Organización Meteorológica Mundial explica que el término El Niño se utilizó por primera vez hace varios siglos entre pescadores de Ecuador y Perú.

"Fue empleado para referirse a las aguas inusualmente cálidas que, justo antes de Navidad, causaban una reducción de sus capturas", señala la agencia de Naciones Unidas.