Lluvias se intensificarán la noche de este sábado por incidencia de vaguada

Imagen de satélite de la vaguada. ( INSTITUTO DOMINICANO DE METEOROLOGÍA (INDOMET) )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que durante la tarde y primeras horas de la noche de este sábado habrá un incremento del ambiente nuboso, acompañados de aguaceros locales de moderados a fuertes, así como tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

De acuerdo al informe del tiempo, esto se debe a la combinación de una vaguada y los efectos del ciclo diurno.

Meteorología precisó que se esperan lluvias principalmente en el Azua, San José de Ocoa, San Cristóbal, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Dajabón, Santiago Rodríguez, Elías Piña y Bahoruco, extendiéndose hasta las primeras horas de la noche.

Las precipitaciones se podrían extender hacia localidades cercanas como Barahona, Peravia y Pedernales, de acuerdo al pronóstico.

Perspectivas y efectos para el domingo

El Indomet prevé que, para mañana, domingo, la humedad comience a disminuir gradualmente, por lo cual las precipitaciones tenderán a reducirse en intensidad y frecuencia.

No obstante, pronosticó que el viento moderado del noreste y la ligera incidencia de la vaguada estarán generando, desde la madrugada y durante las horas matutinas, lluvias pasajeras hacia poblados cercanos al litoral Atlántico.

El organismo indicó que en horas de la tarde, se desplazarán hacia el suroeste y la Cordillera Central, presentándose en forma de aguaceros locales, posibles tronadas y ráfagas de viento aisladas.

para las primeras horas de la noche, se prevé nuevamente la ocurrencia de lluvias dispersas sobre la zona norte y noreste del país.