El COE mantiene ocho provincias y el Distrito Nacional en alerta verde por vaguada

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó en la tarde de este sábado que mantiene ocho provincias y el Distrito Nacional en alerta verde, por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas.

El organismo actualizó las demarcaciones en alerta, conforme el pronóstico del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) de hoy a las 6:00 de la tarde, que establece que se espera un aumento de las lluvias por la combinación de la vaguada con los efectos del ciclo diurno.

En este sentido, el COE precisó que las provincias en alerta verde son: Monte Plata, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, San José de Ocoa, Santo Domingo, La Romana, San Pedro de Macorís; además del Distrito Nacional.

Recomendaciones

Operaciones de Emergencias recomendó a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

Además, hizo un llamado a los residentes en zonas de alto riesgo que habitan cerca de ríos, arroyos y cañadas a estar atentos y tomar las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.

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El COE exhortó a la ciudadanía a mantenerse en contacto con la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, la Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos y el Centro de Operaciones de Emergencia a través del Tel: 809-472-0909, 9-1-1, *462 de la OGTIC. Además, de seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil.