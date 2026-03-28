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El COE mantiene alertas por lluvias y advierte sobre posibles inundaciones en varias provincias

Las autoridades mantienen ocho provincias en alerta verde y coloca en amarilla a Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Romana y el Distrito Nacional

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    El COE mantiene alertas por lluvias y advierte sobre posibles inundaciones en varias provincias
    Mapa del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) con las provincias en alerta. (FUENTE EXTERNA)

    El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este sábado que mantiene niveles de alerta en varias provincias del país, debido a las condiciones meteorológicas que podrían generar aguaceros intensos, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

    De acuerdo con el boletín emitido a las 11:30 de la mañana en Santo Domingo, las condiciones están asociadas a la incidencia de una vaguada combinada con los efectos del ciclo diurno, lo que provocará incrementos nubosos durante la tarde y primeras horas de la noche.

    Pronóstico de lluvias

    El informe, basado en datos del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), indica que desde tempranas horas se observan nublados con lluvias débiles en provincias del este y noreste como La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, Samaná y San Pedro de Macorís.

    Para la tarde, se esperan aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en zonas como el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Azua, San José de Ocoa, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Bahoruco, Barahona y Pedernales.

    Provincias en alerta

    El COE mantiene alerta amarilla para:

    • Distrito Nacional
    • Santo Domingo
    • La Romana
    • San Pedro de Macorís

    Mientras que en alerta verde se encuentran:

    • Monte Plata
    • Hato Mayor
    • La Vega
    • El Seibo
    • La Altagracia
    • Samaná
    • Santiago
    • Monseñor Nouel
    • San José de Ocoa

    En tanto, el organismo informó que descontinuó la alerta verde para Sánchez Ramírez, Duarte, Espaillat, Hermanas Mirabal y María Trinidad Sánchez.

    RELACIONADAS

    Riesgos y recomendaciones

    Las autoridades advirtieron sobre posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones urbanas repentinas, especialmente en zonas vulnerables.

    El COE exhortó a la población a mantenerse en contacto con organismos de socorro como la Defensa Civil, la Cruz Roja, la Policía Nacional y los cuerpos de bomberos, así como a seguir las orientaciones oficiales.

    Las autoridades reiteraron el llamado a la prudencia y a tomar las medidas preventivas necesarias mientras se mantengan estas condiciones climáticas adversas.

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