Vaguada seguirá provocando aguaceros en gran parte del país este sábado

Una calle del Gran Santo Domingo anegada debido a las lluvias provocadas por una vaguada. ( DIARIO LIBRE/ KEVIN RIVAS )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que una vaguada continuará incidiendo sobre las condiciones del tiempo este sábado, provocando aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias del territorio nacional.

El organismo indicó que durante las primeras horas del día se han registrado nublados con chubascos pasajeros y débiles en localidades del noreste y suroeste del país, condiciones que se mantendrán en el transcurso de la mañana.

Sin embargo, después del mediodía se espera un incremento de la nubosidad debido a la combinación de la vaguada con el calentamiento vespertino, lo que dará lugar a precipitaciones más intensas.

Las provincias afectadas serán: Independencia, Bahoruco, Pedernales, Barahona, Elías Piña, Dajabón, Azua, San Juan, Peravia, San José de Ocoa, San Cristóbal, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Sánchez Ramírez, Duarte, Monte Plata, Hato Mayor, El Seibo, Samaná, San Pedro de Macorís y el Gran Santo Domingo.

Para la noche, el Indomet prevé una disminución gradual de las lluvias, quedando solo chubascos aislados hacia zonas cercanas a la costa norte.

Alertas y avisos

El Centro Nacional de Pronósticos del Indomet mantiene niveles de alertas y avisos meteorológicos ante el riesgo de inundaciones urbanas y crecidas de ríos, arroyos y cañadas en varias provincias, por lo que exhorta a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales.

En alerta: Santiago, Sánchez Ramírez, Hermanas Mirabal, Espaillat, Duarte, María Trinidad Sánchez, La Vega y Monseñor Nouel.

En aviso: La Altagracia, Hato Mayor, Samaná, El Seibo, Santo Domingo, Distrito Nacional, San Pedro de Macorís, La Romana y Monte Plata.

Las temperaturas

Las temperaturas se mantendrán agradables durante la noche, la madrugada y las primeras horas del día, especialmente en zonas montañosas y valles del interior, donde podrían presentarse episodios de niebla o neblina.

Las temperaturas mínimas estarán entre 19 °C y 21 °C, y las máximas entre 28 °C y 31 °C.

Para mañana

En cuanto al domingo, el organismo explicó que un sistema de alta presión reducirá el contenido de humedad en la atmósfera, lo que se traducirá en una disminución de la intensidad y frecuencia de las precipitaciones.

Aun así, no se descartan chubascos pasajeros en la mañana por el arrastre de nubes del viento del noreste, así como algunos aguaceros con tronadas en la tarde sobre el suroeste, sureste y la cordillera Central hasta las primeras horas de la noche.