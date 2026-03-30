El Indomet emite alerta por oleaje anormal en ambas costas del país

Clima en RD: República Dominicana oleaje anormal y lluvias por sistema frontal. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó este lunes sobre condiciones marítimas anormales en ambas costas del país, debido a la incidencia de vientos del noreste que están generando ráfagas de viento.

En su informe, la entidad recomienda a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas en la costa atlántica permanecer en puerto, ante el riesgo que representan las olas anormales.

Mientras tanto, en la costa caribeña, se exhorta a navegar con precaución cerca del perímetro costero, específicamente desde Cabo Beata, en Pedernales, hasta Paraíso, en Barahona.

En cuanto a las condiciones del tiempo, el Indomet explicó que la aproximación de un sistema frontal, combinado con el viento del noreste, estará generando lluvias pasajeras de débiles a moderadas durante la mañana en provincias como Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Samaná, Monte Plata, Hato Mayor, El Seibo y La Altagracia.

Para horas de la tarde, se prevé que estas precipitaciones se intensifiquen en algunas localidades, acompañadas de posibles tronadas aisladas y ráfagas de viento, especialmente en Santo Domingo, Monseñor Nouel, La Vega, San Cristóbal y Sánchez Ramírez.

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Temperaturas y recomendaciones

El Indomet también indicó que las temperaturas se mantendrán ligeramente calurosas durante el día, tornándose agradables en la noche y la madrugada, principalmente en zonas montañosas y valles del interior, donde no se descartan episodios de niebla o neblina.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 19 °C y 21 °C, mientras que las máximas estarán entre los 28 °C y 31 °C.

El Indomet reiteró su llamado a la población a mantenerse atenta a los próximos boletines y a seguir las recomendaciones.