El COE emite alerta verde para el Distrito Nacional y nueve provincias por aguaceros
Recomendó a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó la tarde de este lunes al Distrito Nacional y a nueve provincias en alerta verde, debido a aguaceros localmente moderados a fuertes en ocasiones, tronadas aisladas y ráfagas de viento.
Estas lluvias, según el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), se deben a la nubosidad asociada a un frente frío localizado sobre aguas del océano Atlántico con rápido desplazamiento hacia el este e influenciada por el viento moderado de dirección noreste.
Las provincias en alerta verde son Santiago, Santo Domingo, Puerto Plata, Hermanas Mirabal, Duarte, Sánchez Ramírez, La Vega, Monseñor Nouel y Espaillat.
En ese sentido, recomendó a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.
Advertencia por oleaje peligroso
De igual forma, en la costa Atlántica, sugirió a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, permanecer en puerto, debido a vientos anormales y oleaje peligroso.
En la costa Caribeña, desde Cabo Beata (Pedernales) hasta Paraíso (Barahona), pidió navegar con precaución debido a viento y olas anormales.