El COE emite alerta verde para el Distrito Nacional y nueve provincias por aguaceros

Una calle del Distrito Nacional anegada debido a las lluvias provocadas por una vaguada. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó la tarde de este lunes al Distrito Nacional y a nueve provincias en alerta verde, debido a aguaceros localmente moderados a fuertes en ocasiones, tronadas aisladas y ráfagas de viento.

Estas lluvias, según el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), se deben a la nubosidad asociada a un frente frío localizado sobre aguas del océano Atlántico con rápido desplazamiento hacia el este e influenciada por el viento moderado de dirección noreste.

Las provincias en alerta verde son Santiago, Santo Domingo, Puerto Plata, Hermanas Mirabal, Duarte, Sánchez Ramírez, La Vega, Monseñor Nouel y Espaillat.

En ese sentido, recomendó a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

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Advertencia por oleaje peligroso

De igual forma, en la costa Atlántica, sugirió a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, permanecer en puerto, debido a vientos anormales y oleaje peligroso.

En la costa Caribeña, desde Cabo Beata (Pedernales) hasta Paraíso (Barahona), pidió navegar con precaución debido a viento y olas anormales.

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