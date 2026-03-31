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Indomet pronostica aguaceros en el Gran Santo Domingo y el noreste

Se presentarán aguaceros y tronadas en horas de la tarde; lluvias seguirán en la noche con menor intensidad

Recomiendan a las embarcaciones permanecer en puerto en Atlántico y navegar con precaución en el Caribe

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    Indomet pronostica aguaceros en el Gran Santo Domingo y el noreste
    Vehículos transitan por un tramo inundado de la avenida Gregorio Luperón, en el Distrito Nacional. (DIARIO LIBRE/ KEVIN RIVAS)

    Para este martes, un sistema de alta presión sobre aguas del Atlántico mantiene un flujo de viento moderado del noreste sobre el territorio nacional, generando nublados y lluvias dispersas en distintas regiones del país, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

    Durante la mañana se registran precipitaciones en provincias del norte, noreste y el Valle del Cibao, condiciones que se intensificarán en horas de la tarde con aguaceros dispersos y posibles tronadas en localidades como Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Samaná, Duarte, Sánchez Ramírez, Santiago, Hato Mayor, Monte Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa, La Vega y el Gran Santo Domingo, entre otras.

    Para la noche, se prevé que las lluvias continúen, aunque con menor intensidad, principalmente hacia poblados cercanos a la costa norte.

    Condiciones marítimas y temperaturas

    Las autoridades mantienen la recomendación de que las embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas permanezcan en puerto en la costa Atlántica, debido a vientos y oleaje anormal. En la costa Caribeña, se exhorta a navegar con precaución y sin alejarse del perímetro costero, especialmente desde Cabo Beata, en la provincia Pedernales hasta Paraíso, en Barahona.

    En cuanto a las temperaturas, se sentirán agradables por la incidencia del viento fresco del noreste, con mayor sensación de frescura durante la noche, especialmente en zonas montañosas.

    Las temperaturas mínimas estarán entre 19 °C y 21 °C, y las máximas entre 28 °C y 30 °C.

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    Provincias en alerta

    El Centro Nacional de Pronósticos del Indomet mantiene niveles de alerta meteorológica ante posibles inundaciones urbanas y crecidas de ríos, arroyos y cañadas en varias provincias, entre ellas Santiago, La Vega, el Gran Santo Domingo, Monseñor Nouel, Puerto Plata, Hermanas Mirabal, Duarte, Espaillat y Sánchez Ramírez.

    Las autoridades exhortan a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y tomar las precauciones necesarias ante las condiciones del tiempo.

    Miércoles Santo

    Para el miércoles Santo persistirán los efectos del viento del noreste, con nublados ocasionales y lluvias dispersas en la mañana sobre la costa atlántica, mientras que en la tarde se esperan aguaceros, tronadas aisladas y ráfagas de viento en provincias como San Pedro de Macorís, Monte Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa, Peravia, Azua, San Juan, Barahona, Pedernales, Independencia, Baoruco, Elias Piña, Dajabón, El Gran Santo Domingo, entre otras.

    Estas precipitaciones disminuirán durante la noche, pero se espera que permanezcan algunos chubascos en localidades de la costa atlántica.

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