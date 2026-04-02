El Distrito Nacional y cinco provincias en alerta verde por vaguada

Un motorista traslada a un pasajero por una avenida del Distrito Nacional que está inundada a causa de las lluvias. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) aumentó la noche de este jueves a seis las localidades en alerta verde, debido a los efectos de una vaguada que está provocando condiciones meteorológicas adversas en varias zonas del país.

Las demarcaciones bajo alerta son el Distrito Nacional, La Vega, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, San Cristóbal y Santo Domingo.

El organismo de emergencia instó a la población a evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas con altos niveles de agua, así como a no visitar balnearios en las zonas afectadas mientras persistan las condiciones climatológicas.

En tanto que, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que los efectos de la vaguada se traducirán en lluvias acompañadas de tronadas y ráfagas de viento sobre el litoral Atlántico, el noreste, la llanura oriental y el centro del territorio nacional.

Pronóstico para Viernes Santo

Para el Viernes Santo se prevén lluvias pasajeras desde las primeras horas de la mañana, con aguaceros que en ocasiones podrían ser fuertes, así como la ocurrencia de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Las áreas con mayor probabilidad de afectación incluyen la región norte, nordeste, este, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

Entre las provincias más vulnerables destacan San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa, Azua, La Vega, Santiago, San Juan, Bahoruco, Independencia, Pedernales, Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Duarte, Samaná, Hato Mayor, Monseñor Nouel y el Gran Santo Domingo.

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Condiciones marítimas peligrosas

En las aguas de la costa Atlántica, desde el este de la Isla Saona hasta Montecristi, las autoridades recomiendan a operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas permanecer en puerto, debido a la ocurrencia de vientos de moderados a fuertes y oleaje peligroso.

Las condiciones en la costa caribeña también presentan un ambiente marítimo complicado.