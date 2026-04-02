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Lluvias
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VIDEO | Se registran lluvias en el Gran Santo Domingo este Jueves Santo por incidencia de una vaguada

El COE emitió alerta verde para cinco provincias y el Distrito Nacional

    Las lluvias se han intensificado en el Gran Santo Domingo este Jueves Santo debido a la incidencia de una vaguada, provocando inundaciones urbanas en zonas de Villa Mella y Sabana Perdida.

    También han caído aguaceros en Santo Domingo Este y en el Distrito Nacional.

    El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió alerta verde para cinco provincias y el Distrito Nacional ante el riesgo de crecidas de ríos, arroyos y cañadas.

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    Las demarcaciones bajo alerta son Santo Domingo, San Cristóbal, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, La Vega, así como el Distrito Nacional.

    El organismo explicó que la medida se fundamenta en el más reciente boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), el cual indica que imágenes satelitales muestran el desplazamiento de campos nubosos hacia localidades de la costa norte, el sureste y la región central del país. Asimismo, los radares meteorológicos confirman la ocurrencia de precipitaciones de intensidad débil a moderada.

    De acuerdo con el informe, la combinación de un viento moderado del este/noreste y la incidencia de la vaguada favorecerá un aumento en la actividad lluviosa durante la tarde.

    Se prevé la ocurrencia de aguaceros de moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en el Gran Santo Domingo, San Cristóbal y Monseñor Nouel, entre otras provincias.

    Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y tomar las precauciones necesarias, principalmente en zonas vulnerables a inundaciones.

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