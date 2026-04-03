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COE eleva a alerta amarilla a Monseñor Nouel y prohíbe uso de algunos ríos y balnearios

Además de Monseñor Nouel, el COE mantiene en alerta verde varias provincias, incluyendo el Distrito Nacional y Santo Domingo, por el riesgo de crecidas en ríos y arroyos.

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    COE eleva a alerta amarilla a Monseñor Nouel y prohíbe uso de algunos ríos y balnearios
    El Distrito Nacional se mantiene en alerta verde por las lluvias. (FUENTE EXTERNA)

     El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, informó que, debido a que las precipitaciones continuarán durante este Viernes Santo, el organismo decidió elevar a alerta amarilla la provincia Monseñor Nouel.

    De igual forma, Méndez indicó que se mantienen en alerta verde el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Duarte, San Cristóbal, Santiago, Espaillat, La Vega y San José de Ocoa.

    Durante sus declaraciones, el director ratificó el boletín operativo emitido previamente y enfatizó la prohibición del uso de ríos como balnearios en todas las demarcaciones bajo alerta.

    Recomendaciones para la población y autoridades

    "Las autoridades locales deben tomar las previsiones necesarias para evitar este tipo de situaciones, en virtud de que los mismos pueden presentar crecidas y provocar hechos que lamentar", advirtió el titular del COE.

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    El organismo exhortó a la población a seguir los lineamientos de los equipos de socorro y a mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones climáticas, ante el posible aumento del caudal de los ríos.

    • Méndez también indicó que, debido al fuerte oleaje, los bañistas deben tomar medidas preventivas y no alejarse de la costa.

    Asimismo, informó que las frágiles y pequeñas embarcaciones deben permanecer en puerto ante estas condiciones marítimas

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