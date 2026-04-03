COE eleva a alerta amarilla a Monseñor Nouel y prohíbe uso de algunos ríos y balnearios

El Distrito Nacional se mantiene en alerta verde por las lluvias. ( FUENTE EXTERNA )

El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, informó que, debido a que las precipitaciones continuarán durante este Viernes Santo, el organismo decidió elevar a alerta amarilla la provincia Monseñor Nouel.

De igual forma, Méndez indicó que se mantienen en alerta verde el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Duarte, San Cristóbal, Santiago, Espaillat, La Vega y San José de Ocoa.

Durante sus declaraciones, el director ratificó el boletín operativo emitido previamente y enfatizó la prohibición del uso de ríos como balnearios en todas las demarcaciones bajo alerta.

Recomendaciones para la población y autoridades

"Las autoridades locales deben tomar las previsiones necesarias para evitar este tipo de situaciones, en virtud de que los mismos pueden presentar crecidas y provocar hechos que lamentar", advirtió el titular del COE.

El organismo exhortó a la población a seguir los lineamientos de los equipos de socorro y a mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones climáticas, ante el posible aumento del caudal de los ríos.

Méndez también indicó que, debido al fuerte oleaje, los bañistas deben tomar medidas preventivas y no alejarse de la costa.

Asimismo, informó que las frágiles y pequeñas embarcaciones deben permanecer en puerto ante estas condiciones marítimas