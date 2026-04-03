Viernes Santo llega con más lluvias en varias provincias del país

El Distrito Nacional fue colocado en alerta verde por las lluvias. ( DIAIRO LIBRE/ ARCHIVO )

Lluvias pasajeras de intensidad débil se esperan durante la madrugada y las horas matutinas de este Viernes Santo, según el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Estas condiciones obedecen a la combinación del viento moderado del este/noreste y la incidencia de una vaguada sobre el territorio nacional.

De acuerdo con el último boletín del organismo, estas precipitaciones afectarán principalmente a las provincias Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Duarte, Samaná, Sánchez Ramírez, Hato Mayor, El Seibo, La Altagracia, La Vega y Monseñor Nouel.

Incrementos nubosos

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/03/mapa-de-lluvias-74108825.jpg (FUENTE EXTERNA)

Para horas de la tarde, el Indomet prevé incrementos nubosos acompañados de aguaceros que podrían ser de moderados a fuertes en puntos aislados, con posibles tronadas y ráfagas de viento sobre el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, San José de Ocoa, Azua, La Vega, Santiago, Monseñor Nouel, San Juan, Bahoruco, Independencia, Barahona y Pedernales, principalmente hasta las primeras horas de la noche.

Provincias bajo alerta

En cuanto a las alertas, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene seis demarcaciones en alerta verde, incluyendo el Distrito Nacional, debido a la presencia de nubosidad generadora de aguaceros moderados a fuertes, con tronadas aisladas y ráfagas de viento.

Las provincias en alerta son: Santo Domingo, San Cristóbal, Monseñor Nouel, La Vega y San José de Ocoa. El Distrito Nacional también fue colocado en alerta.

El organismo recomienda a la población abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua, así como evitar el uso de balnearios en las zonas bajo alerta.

Condiciones marítimas

En la costa Atlántica, Indomet recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto, debido a oleaje peligroso de entre 8 y 10 pies, superior mar adentro, y vientos moderados a fuertes con ráfagas.

Además, advierte sobre el riesgo de corrientes de resaca.

En la costa Caribeña, en tanto, el oleaje se mantiene normal.

Temperaturas agradables

Las temperaturas se sentirán agradables por la incidencia del viento fresco del noreste, especialmente durante la noche en zonas montañosas.

Se esperan temperaturas mínimas entre 19 °C y 21 °C, y máximas entre 29 °C y 31 °C.

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