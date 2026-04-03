×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Clima en RD
Clima en RD

Viernes Santo llega con más lluvias en varias provincias del país

El Indomet dice que se debe a la combinación del viento moderado del este/noreste y una vaguada

El COE mantiene cinco provincias y al Distrito Nacional en alerta verde

    Expandir imagen
    Viernes Santo llega con más lluvias en varias provincias del país
    El Distrito Nacional fue colocado en alerta verde por las lluvias. (DIAIRO LIBRE/ ARCHIVO)

    Lluvias pasajeras de intensidad débil se esperan durante la madrugada y las horas matutinas de este Viernes Santo, según el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

    Estas condiciones obedecen a la combinación del viento moderado del este/noreste y la incidencia de una vaguada sobre el territorio nacional.

    De acuerdo con el último boletín del organismo, estas precipitaciones afectarán principalmente a las provincias Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Duarte, Samaná, Sánchez Ramírez, Hato Mayor, El Seibo, La Altagracia, La Vega y Monseñor Nouel.

    RELACIONADAS

    Incrementos nubosos

    Expandir imagen
    Infografía
    (FUENTE EXTERNA)

    Para horas de la tarde, el Indomet prevé incrementos nubosos acompañados de aguaceros que podrían ser de moderados a fuertes en puntos aislados, con posibles tronadas y ráfagas de viento sobre el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, San José de Ocoa, Azua, La Vega, Santiago, Monseñor Nouel, San Juan, Bahoruco, Independencia, Barahona y Pedernales, principalmente hasta las primeras horas de la noche.

    Provincias bajo alerta

    En cuanto a las alertas, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene seis demarcaciones en alerta verde, incluyendo el Distrito Nacional, debido a la presencia de nubosidad generadora de aguaceros moderados a fuertes, con tronadas aisladas y ráfagas de viento.

    Las provincias en alerta son: Santo Domingo, San Cristóbal, Monseñor Nouel, La Vega y San José de Ocoa. El Distrito Nacional también fue colocado en alerta.

    El organismo recomienda a la población abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua, así como evitar el uso de balnearios en las zonas bajo alerta.

    Condiciones marítimas

    En la costa Atlántica, Indomet recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto, debido a oleaje peligroso de entre 8 y 10 pies, superior mar adentro, y vientos moderados a fuertes con ráfagas.

    Además, advierte sobre el riesgo de corrientes de resaca.

    En la costa Caribeña, en tanto, el oleaje se mantiene normal.

    Temperaturas agradables

    Las temperaturas se sentirán agradables por la incidencia del viento fresco del noreste, especialmente durante la noche en zonas montañosas.

    Se esperan temperaturas mínimas entre 19 °C y 21 °C, y máximas entre 29 °C y 31 °C.

    Leer más
    TEMAS -

       Periodista dominicana. Egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)