El COE reporta tres fallecidos y 29 accidentes de tránsito durante el asueto de Semana Santa

Imagen ilustrativa de dos personas que observan el fuerte oleaje en la zona Norte del país. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

En el marco del operativo de este Viernes Santo, 3 de abril, el director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, informó que se han registrado tres personas fallecidas por accidentes de tránsito.

Estos decesos ocurrieron en eventos localizados fuera del área de cobertura del dispositivo de seguridad desplegado por las autoridades.

Balance de accidentes y víctimas

Hasta el momento, el organismo reporta un total de 29 accidentes de tránsito, los cuales han dejado 67 personas afectadas.

De estos incidentes, 23 involucraron motocicletas, dos correspondieron a vehículos livianos, dos a jeepetas y dos afectaron a peatones. La mayoría de estos siniestros (18) ocurrió en autopistas y carreteras, mientras que 11 se registraron en cascos urbanos.

En cuanto a las intoxicaciones, el reporte detalla lo siguiente:

Alcohol: se han atendido 66 personas intoxicadas, entre las cuales hay tres menores de edad con edades entre 14 y 17 años.

Alimentaria: un total de 19 personas resultaron afectadas por esta causa.

El director del COE indicó que, hasta el cierre del boletín, no se han reportado fallecimientos por asfixia por inmersión (ahogamiento).

Asistencias y seguridad ciudadana

El despliegue institucional ha permitido realizar 7,205 asistencias en total. Entre estas, se destacan 681 servicios viales realizados por la COMIPOL y 344 asistencias médicas. Además, la Policía Turística (Politur) localizó a un menor de edad que se encontraba extraviado y ofreció atención médica a ocho personas.

Por otro lado, la DIGESETT ha intensificado las fiscalizaciones, con un total de 40,059 sanciones por diversas infracciones a la ley de tránsito, incluyendo 1,545 multas a motociclistas por no usar casco y la retención de 1,339 motocicletas.

Alertas meteorológicas

Debido a la continuidad de las lluvias, el COE elevó a alerta amarilla la provincia Monseñor Nouel. Se mantienen en alerta verde el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Duarte, San Cristóbal, Santiago, Espaillat, La Vega y San José de Ocoa.

Méndez reiteró la prohibición de utilizar ríos como balnearios en las provincias bajo alerta, debido al riesgo de crecidas repentinas. En la costa atlántica, se mantiene la recomendación de que los bañistas no se alejen de la orilla y que las embarcaciones frágiles permanezcan en puerto por el oleaje elevado.