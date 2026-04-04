Sábado Santo bajo lluvias: vaguada dejará aguaceros en gran parte del país

Los aguaceros podrían estar acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Las condiciones del tiempo continuarán dominadas por las lluvias durante este Sábado Santo, debido a la incidencia de una vaguada que favorecerá la ocurrencia de aguaceros en distintas regiones del país.

La información fue ofrecida por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), que, a través de su Centro Nacional de Pronósticos, indicó que, como consecuencia de las precipitaciones , se mantienen los niveles de alerta y avisos meteorológicos en varias provincias, ante el riesgo de inundaciones urbanas, así como crecidas de ríos, arroyos y cañadas.

La entidad señaló que estas condiciones continúan vigentes en San Cristóbal, el Gran Santo Domingo, Espaillat, Santiago, San José de Ocoa, Duarte, La Vega y Monseñor Nouel.

El pronóstico del tiempo

Aunque durante las horas de la mañana predominará un cielo con nubes dispersas, el organismo meteorológico indicó que en la tarde se prevé un incremento significativo de la nubosidad, lo que dará lugar a aguaceros que podrían estar acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

En ese sentido, detalló que las provincias con mayor probabilidad de lluvias son San Pedro de Macorís, Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, San José de Ocoa y Monseñor Nouel.

Además, el informe incluye a La Vega, Peravia, Azua, San Juan, Elías Piña, Santiago, Independencia y Bahoruco, así como distintos sectores del Gran Santo Domingo.

Para horas de la noche, se espera que las lluvias disminuyan de manera gradual, aunque podrían persistir aguaceros aislados con posibles tronadas en zonas cercanas a la costa norte.

Recomendaciones en la costa

El Indomet también exhortó a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones a permanecer en puerto, debido al oleaje peligroso en la costa Atlántica, desde Montecristi hasta el este de la isla Saona.

Asimismo, advirtió a los bañistas y al público en general sobre el riesgo de corrientes de resaca, por lo que recomendó consultar a los organismos de socorro antes de utilizar estos balnearios.

En el resto de la costa caribeña, las condiciones se mantienen sin restricciones.