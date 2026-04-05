El COE aumenta a 16 las provincias en alerta por las lluvias y mantiene la del Distrito Nacional

Mapa del COE muestra las provincias en alerta verde y amarilla por las condiciones climáticas. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este domingo que mantiene en alerta al Distrito Nacional y aumenta 16 las provincias también bajo advertencia por las lluvias que continúan afectando a gran parte del país debido a una vaguada.

De las provincias en alerta, Monseñor Nouel y San José de Ocoa están en amarilla y las restantes en verde por posibles inundaciones repentinas, tanto urbanas como rurales, así como por crecidas de ríos, arroyos y cañadas.

En alerta verde figuran el Distrito Nacional y las provincia Santo Domingo, San Cristóbal, La Vega, Santiago, La Altagracia, Sánchez Ramírez, Espaillat, Monte Plata, Hermanas Mirabal, Duarte, Hato Mayor, Puerto Plata, Samaná y El Seibo.

Situaciones reportadas por provincias

De acuerdo con el informe, la Defensa Civil reportó diversas incidencias a nivel nacional producto de las lluvias.

En La Vega, se registraron inundaciones urbanas en la carretera Profesor Juan Bosch, comunidad Rico Seco, carretera de Palma, Santo Cerro, así como en el tramo Burende de la autopista Duarte y en el centro de la ciudad, específicamente en las calles José Horacio Rodríguez. Las autoridades indicaron que la situación retornó a la normalidad.

Rescatadas 19 personas atrapadas en loma

Un total de 19 personas que se encontraban atrapadas en Loma del Blanco fueron rescatadas con vida por los organismos de socorro en la provincia Monseñor Nouel

El desbordamiento del río Camú dejó incomunicadas temporalmente las comunidades de Camú Arriba y Camú Abajo. Asimismo, se reportaron inundaciones urbanas en San Felipe, Montellano y Sosúa en Puerto Plata.

De igual forma, por el desbordamiento del río Bajabonico quedaron también aisladas las comunidades de Sabaño y Bajabonico.

En tanto, la crecida del río Luperón provocó inundaciones en la calle 27 de Febrero, próximo al puente Duarte, afectando unas 10 viviendas. Todas las situaciones volvieron a la normalidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/05/666649107265097212553260646894079190343964423n-4728298a.jpg Hombres auxilian a un vehículo arrastrado por la crecida del río Nizao, a la altura de Monte Negro. (FUENTE EXTERNA)

En San José de Ocoa, la crecida del río Monte Negro arrastró al menos cuatro vehículos, sin que se reportaran pérdidas humanas.

Además, el desbordamiento del río Nizao dejó incomunicadas las comunidades de La Cienaguita, Monte Negro, La Estrechura, Quita Sueño, Hato Viejo, Ingenio, Mogote, Quita Pena, Arroyo Bonito, Monte Arito, Las Yayas y Yerba Buena.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y tomar las medidas de precaución necesarias, especialmente en zonas vulnerables.

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