Vaguada seguirá provocando lluvias para este Domingo de Resurrección

Carros transitando por la avenida John F. Kennedy en un día de lluvia. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Para la mañana de este domingo de Resurrección, las condiciones meteorológicas en el país seguirán dominadas por la incidencia de una vaguada.

Así lo informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) en su informe del tiempo, en el que pronosticó un cielo nuboso y aguaceros locales con posibles tronadas y aisladas ráfagas de viento.

Estas condiciones se producirán principalmente en distintos poblados de La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, San Cristóbal, Azua, Barahona y algunos municipios del Gran Santo Domingo, entre otras provincias de la región noreste y la Cordillera Central.

Para el transcurso de la tarde, la nubosidad, influenciada por el viento de dirección sureste, así como por el calentamiento diurno y la incidencia de la vaguada, continuará provocando desarrollos nubosos, acompañados de precipitaciones más frecuentes e intensas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en Monte Plata, Samaná, Duarte, Sánchez Ramírez, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Elías Piña, Dajabón, Monte Cristi, Santiago Rodríguez, Valverde, Puerto Plata, Hermanas Mirabal y Espaillat, entre otras zonas de la Cordillera Central y el suroeste, donde las lluvias serán menos frecuentes e intensas.

Para horas de la noche, las precipitaciones comenzarán a disminuir gradualmente.

En cuanto a las temperaturas, el organismo meteorológico indicó que las mínimas oscilarán entre 20 y 22 °C, y las máximas entre 31 y 33 °C.

Recomendación en las costas

Desde Monte Cristi hasta la isla Saona se recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto, debido a oleaje bastante peligroso y vientos moderados a fuertes.

Además, se advierte a los usuarios de playas en general sobre el riesgo de corrientes de resaca, por lo que deben consultar a los organismos de protección civil antes de hacer uso de los distintos balnearios. Sin embargo, en la costa caribeña, el oleaje permanece en estado normal actualmente.

Pronóstico para el lunes y martes

El lunes y martes se presentará nubosidad dispersa, acompañada durante el transcurso de la mañana de ocasionales chubascos aislados en distintas regiones del territorio nacional, principalmente en algunas localidades de la costa caribeña.

No obstante, producto de la incidencia de una vaguada y la influencia del viento del este/sureste, además de los efectos locales, en la tarde las precipitaciones se intensificarán, siendo en forma de aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Estas predominarán en diferentes poblados de Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabón, Valverde, Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, Duarte, Elías Piña y San Juan, entre otras, siendo menos frecuentes e intensas en el resto del país.