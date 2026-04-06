COE mantiene en alerta al Distrito Nacional y 11 provincias por vaguada
En amarilla tiene a dos
El organismo insta a la población a evitar ríos y balnearios en zonas bajo alerta
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó la tarde de este lunes que mantiene dos provincias en alerta amarilla y nueve, junto al Distrito Nacional, en alerta verde, debido a la incidencia de una vaguada, los efectos del viento del sureste y el calentamiento diurno, fenómenos que provocan aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
El organismo indicó que en alerta amarilla se encuentran las provincias Monseñor Nouel y San José de Ocoa.
Mientras que en alerta verde están:
- Santo Domingo
- Distrito Nacional
- Santiago Rodríguez
- Elías Piña
- San Cristóbal
- Santiago
- Puerto Plata
- Dajabón
- La Vega
- La Altagracia.
El COE descontinuó el nivel de alerta verde para las provincias Espaillat, Hermanas Mirabal, Samaná, Duarte, El Seibo, Monte Plata, Hato Mayor y Sánchez Ramírez.
Recomendaciones
En ese sentido, el COE recomienda a la población abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua, así como no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.
De igual forma, exhorta a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas, desde Cabo Cabrón (Samaná) hasta Cabo San Rafael (La Altagracia), a navegar con precaución debido a oleaje peligroso y viento moderado.
Precaución a bañistas
Asimismo, advirtió a los bañistas y usuarios en general sobre el riesgo de corrientes de resaca, por lo que recomienda consultar a los organismos de socorro antes de utilizar los balnearios.
- Dijo que en el resto de las costas Atlántica y caribeña las condiciones marítimas se mantienen normales.