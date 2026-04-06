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COE mantiene en alerta al Distrito Nacional y 11 provincias por vaguada

En amarilla tiene a dos

El organismo insta a la población a evitar ríos y balnearios en zonas bajo alerta

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    COE mantiene en alerta al Distrito Nacional y 11 provincias por vaguada
    Mapa del país con las provincias en alarta. (FUENTE EXTERNA)

    El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó la tarde de este lunes que mantiene dos provincias en alerta amarilla y nueve, junto al Distrito Nacional, en alerta verde, debido a la incidencia de una vaguada, los efectos del viento del sureste y el calentamiento diurno, fenómenos que provocan aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

    El organismo indicó que en alerta amarilla se encuentran las provincias Monseñor Nouel y San José de Ocoa.

    Mientras que en alerta verde están:

    • Santo Domingo
    • Distrito Nacional
    • Santiago Rodríguez
    • Elías Piña
    • San Cristóbal
    • Santiago
    • Puerto Plata
    • Dajabón
    • La Vega
    • La Altagracia.

    El COE descontinuó el nivel de alerta verde para las provincias Espaillat, Hermanas Mirabal, Samaná, Duarte, El Seibo, Monte Plata, Hato Mayor y Sánchez Ramírez.

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    Recomendaciones

    En ese sentido, el COE recomienda a la población abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua, así como no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

    De igual forma, exhorta a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas, desde Cabo Cabrón (Samaná) hasta Cabo San Rafael (La Altagracia), a navegar con precaución debido a oleaje peligroso y viento moderado.

    Precaución a bañistas

    Asimismo, advirtió a los bañistas y usuarios en general sobre el riesgo de corrientes de resaca, por lo que recomienda consultar a los organismos de socorro antes de utilizar los balnearios.

    • Dijo que en el resto de las costas Atlántica y caribeña las condiciones marítimas se mantienen normales.
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