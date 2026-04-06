Vaguada provocará chubascos dispersos en gran parte del país este lunes

Vehículos transitan por la avenida John F. Kennedy, en Santo Domingo, durante un día de lluvia. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que las condiciones del tiempo estarán marcadas por la incidencia de una vaguada que continuará generando lluvias en gran parte del país durante las próximas horas.

Durante la mañana, predominará un cielo con nubes dispersas e incrementos nubosos aislados que provocarán chubascos pasajeros en localidades de la costa sur. Sin embargo, en horas de la tarde, se esperan aguaceros fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en provincias como El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, Samaná, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, La Vega, Monseñor Nouel, Espaillat, Puerto Plata, Santiago, Valverde, Santiago Rodríguez, San Juan, Elías Piña y Dajabón.

Estas precipitaciones disminuirán al iniciar la noche, cuando se prevén aguaceros dispersos en poblados próximos a la costa Sur del país.

Condiciones marítimas y las temperaturas

En cuanto a las condiciones marítimas, las autoridades recomiendan a las embarcaciones pequeñas, medianas y frágiles permanecer en puerto en parte de la costa atlántica, desde Cabo Cabrón, en Samaná hasta Cabo San Rafael, en la provincia La Altagracia, debido a oleaje peligroso y vientos fuertes.

Para el resto de la costa atlántica, desde Cabo Cabrón (Samaná) hasta Montecristi, recomiendan navegar cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro. Asimismo, advierten a los usuarios de las playas en dicha zona, consultar los organismos de protección civil, antes de hacer uso de las mismas.

Las temperaturas se mantendrán entre los 20 °C y 22 °C las mínimas y las máximas entre 27 °C y 29 °C.

Provincias en alerta

Ante este panorama, el Centro Nacional de Pronósticos mantiene niveles de alerta y aviso meteorológico en varias provincias por riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra

Alerta meteorológica: San Cristóbal, El Gran Santo Domingo, Espaillat, Santiago, Hermanas Mirabal, Hato Mayor, El Seibo, Duarte, La Vega, Puerto Plata, Monte Plata, Samaná y La Altagracia.

Aviso meteorológico: Monseñor Nouel y San José de Ocoa.

Martes y miércoles

Para mañana martes, el Indomet pronostica la continuidad de estas condiciones desde tempranas horas, con aguaceros dispersos y posibles tronadas en zonas del este, sur y el Gran Santo Domingo. En la tarde, las lluvias volverán a intensificarse en gran parte del territorio nacional, extendiéndose incluso durante la noche, con mayor incidencia en el noreste y sureste.

Para el miércoles se prevé que la vaguada continúe generando aguaceros y tronadas hasta horas de la noche en provincias pertenecientes a las regiones noreste, sureste, norte, cordillera Central y zona fronteriza.