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El COE incluye a Duarte entre las provincias en alerta verde por incidencia de vaguada

El Distrito Nacional y 12 provincias se encuentran bajo alerta debido a las lluvias que afectan distintos puntos del territorio nacional

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    El COE incluye a Duarte entre las provincias en alerta verde por incidencia de vaguada
    Provincias colocadas bajo alerta por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE). (FUENTE EXTERNA)

    El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) también colocó en alerta verde a la provincia Duarte, especialmente en la zona del Bajo Yuna, como parte de la ampliación de los niveles de alerta debido a las lluvias que afectan distintos puntos del territorio nacional.

    El organismo meteorológico advierte sobre aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento provocadas por la incidencia de una vaguada, el viento del sureste y el calentamiento diurno.

    Según el COE, estas condiciones atmosféricas impactan provincias del norte, noreste y noroeste, así como zonas del sureste y la cordillera Central.

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    El organismo mantiene en alerta amarilla a Monseñor Nouel y San José de Ocoa, mientras que en alerta verde se encuentran: el Distrito Nacional, Santo Domingo, San Cristóbal, La Vega, Santiago, La Altagracia, Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Duarte (especialmente el Bajo Yuna), Elías Piña y Dajabón, debido al riesgo de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones urbanas y repentinas.

    Alerta por oleaje peligroso

    En el ámbito marítimo, el COE recomendó a los operadores de embarcaciones pequeñas y medianas navegar con precaución en la costa atlántica, específicamente desde cabo Cabrón hasta cabo San Rafael, debido a oleaje peligroso y vientos moderados. También exhortó a la población a evitar el uso de balnearios en zonas bajo alerta. 

    • Las autoridades instaron a la ciudadanía a mantenerse atenta a las informaciones oficiales y a seguir las orientaciones de los organismos de protección civil, especialmente quienes residen en zonas vulnerables.

    El COE reiteró que da seguimiento continuo a la evolución de las condiciones del tiempo para tomar las medidas necesarias en resguardo de la población.

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