El COE incluye a Duarte entre las provincias en alerta verde por incidencia de vaguada

Provincias colocadas bajo alerta por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE). ( FUENTE EXTERNA )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) también colocó en alerta verde a la provincia Duarte, especialmente en la zona del Bajo Yuna, como parte de la ampliación de los niveles de alerta debido a las lluvias que afectan distintos puntos del territorio nacional.

El organismo meteorológico advierte sobre aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento provocadas por la incidencia de una vaguada, el viento del sureste y el calentamiento diurno.

Según el COE, estas condiciones atmosféricas impactan provincias del norte, noreste y noroeste, así como zonas del sureste y la cordillera Central.

El organismo mantiene en alerta amarilla a Monseñor Nouel y San José de Ocoa, mientras que en alerta verde se encuentran: el Distrito Nacional, Santo Domingo, San Cristóbal, La Vega, Santiago, La Altagracia, Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Duarte (especialmente el Bajo Yuna), Elías Piña y Dajabón, debido al riesgo de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones urbanas y repentinas.

Alerta por oleaje peligroso

En el ámbito marítimo, el COE recomendó a los operadores de embarcaciones pequeñas y medianas navegar con precaución en la costa atlántica, específicamente desde cabo Cabrón hasta cabo San Rafael, debido a oleaje peligroso y vientos moderados. También exhortó a la población a evitar el uso de balnearios en zonas bajo alerta.

Las autoridades instaron a la ciudadanía a mantenerse atenta a las informaciones oficiales y a seguir las orientaciones de los organismos de protección civil, especialmente quienes residen en zonas vulnerables.

El COE reiteró que da seguimiento continuo a la evolución de las condiciones del tiempo para tomar las medidas necesarias en resguardo de la población.