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Vaguada provoca lluvias desde tempranas horas de este martes

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 20 °C y 22 °C y las máximas se mantendrán entre los 30 °C y 32 °C

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    Vaguada provoca lluvias desde tempranas horas de este martes
    Ciudadanos caminan protegidos con paraguas en un día lluvioso lluvioso. (DIARIO LIBRE/ ARCHIVO)

    Producto de la incidencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera, desde la madrugada de este martes se han registrado lluvias de moderadas a fuertes en distintas zonas del país.

    Las precipitaciones han afectado localidades como La Romana, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Azua y Barahona.

    El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), en su informe del tiempo, prevé que las condiciones continúen durante el transcurso de la mañana y la tarde, debido a que el ambiente permanece inestable por la presencia de la vaguada.

    Para la tarde, se esperan aguaceros acompañados de tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas en provincias como Monte Cristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde, Puerto Plata, Santiago, La Vega, Samaná y María Trinidad Sánchez, entre otras localidades cercanas. En horas de la noche, las lluvias volverán a incidir en provincias del litoral caribeño.

    En cuanto a las temperaturas, el organismo meteorológico informó que las mínimas oscilarán entre los 20 °C y 22 °C, mientras que las máximas se mantendrán entre los 30 °C y 32 °C.

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    Pronóstico para miércoles y jueves

    Para mañana miércoles, las condiciones del tiempo se mantendrán similares. El Indomet pronosticó lluvias en provincias del litoral caribeño, como La Romana, San Pedro de Macorís y Santo Domingo, durante las horas matutinas.

    En la tarde, se generarán aguaceros de moderados a fuertes, con posibles granizadas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre María Trinidad Sánchez, Duarte, Hermanas Mirabal, La Vega, Santiago, Puerto Plata y Valverde, entre otras localidades cercanas.

    Para el jueves, se espera una disminución gradual de la humedad e inestabilidad debido al debilitamiento de la vaguada. No obstante, en la tarde podrían registrarse aguaceros locales de moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en provincias del sureste, el Cibao, la Cordillera Central y la zona fronteriza, los cuales disminuirán al anochecer.

    Estas lluvias estarán asociadas al viento del este/sureste, el ciclo diurno y los remanentes de la vaguada.

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