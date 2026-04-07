Tres provincias en alerta amarilla y 13 en verde por efectos de vaguada

Mapa de las provincias bajo alerta por lluvias. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) amplió este martes a 16 las provincias bajo alerta, como consecuencia de las insistentes lluvias que afectan a gran parte del territorio nacional por la incidencia de una vaguada.

El organismo de seguridad emitió alerta amarilla para Monseñor Nouel, San Cristóbal y San José de Ocoa, mientras que dispuso alerta verde para Santo Domingo, el Distrito Nacional, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Azua, Barahona, Santiago, Puerto Plata, Dajabón, La Vega, La Altagracia, Peravia y Duarte, especialmente el Bajo Yuna.

Ante esta situación, la entidad exhortó a la población a abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua. De igual manera, instó a la ciudadanía a no hacer uso de balnearios, debido a la turbidez y el caudal que aún mantienen.

Asimismo, el COE ratificó la prohibición del uso de ríos, arroyos y cañadas en las provincias bajo alerta.

Consecuencia de las lluvias

Las constantes precipitaciones causaron la crecida del río Ozama, lo que, según la Defensa Civil, dejó incomunicadas las zonas de Guásuma, Penson, El Corzo, Mateopico y la Cerca del Carmen, en la provincia Monte Plata.

La entidad también señaló que las lluvias causaron la crecida del cauce del río Payabo, en la provincia Sánchez Ramírez, situación que dejó parcialmente incomunicadas las comunidades de Los Contreras y los Peinados.

En tanto, en Puerto Plata las lluvias ocasionaron la crecida del río Guananico, dejando incomunicadas varias comunidades.

Según el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), las lluvias de diferentes intensidades, acompañadas de tormentas eléctricas y posibles granizadas continuarán sobre localidades de Barahona, San Cristóbal, La Romana, San Pedro de Macorís, Azua, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Peravia, el Gran Santo Domingo y Elías Piña.

También se esperan precipitaciones en Pedernales, Santiago, La Vega, Santiago Rodríguez, San Juan, La Altagracia, Puerto Plata, Espaillat, Valverde, Hermanas Mirabal, Duarte, Montecristi y Dajabón.