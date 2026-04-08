Cañada La Ochocienta causa daños significativos en residencial Colinas del Seminario

Las aguas de la cañada afectaron, como en ocasiones anteriores, al residencial Colinas del Seminario. ( DIARIO LIBRE/ INDHIRA SUERO ACOSTA )

Las precipitaciones registradas la madrugada del miércoles en el Gran Santo Domingo volvieron a poner en evidencia la vulnerabilidad de las comunidades ubicadas en los alrededores de la cañada La Ochocienta, en el sector Los Ríos, donde el desbordamiento del afluente causó inundaciones severas y daños estructurales, a pesar de las intervenciones en curso.

Según datos proporcionados a Diario Libre —de la División de Hidrometeorología del Instituto Dominicano de Meteorología— los acumulados superaron los 300 milímetros en puntos del Distrito Nacional, confirmando la ocurrencia de un evento extremo en un corto período de tiempo.

En este contexto, las aguas de la cañada subieron una vez más y afectaron, como en ocasiones anteriores, al residencial Colinas del Seminario, en especial en las calles ubicadas en la parte baja y más próximas al cauce. La crecida también derribó un pedazo de una verja que forma parte de un muro levantado en la zona como medida de contención.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/08/whatsapp-image-2026-04-08-at-100008-am-3-1afa7a96.jpeg Cañada Las Ochocientas. (DIARIO LIBRE/INDHIRA SUERO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/08/whatsapp-image-2026-04-08-at-100008-am-74089e45.jpeg Cañada Las Ochocientas. (DIARIO LIBRE/INDHIRA SUERO ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/08/whatsapp-image-2026-04-08-at-100353-am-776e6800.jpeg Cañada Las Ochocientas. (DIARIO LIBRE/INDHIRA SUERO ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/08/whatsapp-image-2026-04-08-at-95900-am-3f292543.jpeg Cañada Las Ochocientas. (DIARIO LIBRE/INDHIRA SUERO ) ‹ >

Vecinos consultados lamentaron que, tras más de un año de trabajos y a pocos meses de su inauguración, las inundaciones se repitieran. "El agua subió con más fuerza que antes", señalaron residentes afectados.

El impacto fue crítico en la calle Cordillera Oriental, donde en varias viviendas el agua estuvo a punto de alcanzar la altura de los techos.

En la calle Loma Linda, el nivel llegó a la mitad de las casas, mientras que en tramos de la Prolongación La Pelona y otras vías cercanas también se reportaron anegamientos considerables.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/08/whatsapp-image-2026-04-08-at-100355-am-801dd8cd.jpeg Estado de una de las casas en Colinas del Seminario. (DIARIO LIBRE/INDHIRA SUERO)

Los daños se extendieron al otro lado de la cañada, en el barrio Las 800, donde una calle colapsó parcialmente y una vivienda resultó destruida en la zona colindante con el residencial.

Estos efectos se producen en medio de precipitaciones que superan los valores normales para un solo día y se concentran en pocas horas.

Intervención en curso

En febrero de 2025, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, junto al director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), Felipe Suberví, supervisaron los avances de las obras de saneamiento pluvial y sanitario en la cañada La Ochocienta.

Según la Caasd, el proyecto, con una inversión estimada en 172 millones de pesos busca beneficiar a más de 12,000 residentes de sectores como La Ochocienta, Arroyo Hondo, Los Ríos, La Yuca y Colinas del Seminario III.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/08/whatsapp-image-2026-04-08-at-100835-am-62492709.jpeg Parte del muro construido en la parte de la cañada. correspondiente a Colinas del Seminario. (DIARIO LIBRE/INDHIRA SUERO ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/08/whatsapp-image-2026-04-08-at-101159-am-312c2e9e.jpeg Parte del muro construido en la parte de la cañada. correspondiente a Colinas del Seminario. (DIARIO LIBRE/INDHIRA SUERO ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/08/whatsapp-image-2026-04-08-at-100753-am-fdc9f042.jpeg Parte del muro construido en la parte de la cañada. correspondiente a Colinas del Seminario. (DIARIO LIBRE/ INDHIRA SUERO ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/08/whatsapp-image-2026-04-08-at-100836-am-2-26d18ecb.jpeg Parte del muro construido en la parte de la cañada. correspondiente a Colinas del Seminario. (DIARIO LIBRE/ INDHIRA SUERO ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/08/whatsapp-image-2026-04-08-at-100836-am-1f87d1b6.jpeg Parte del muro construido en la parte de la cañada. correspondiente a Colinas del Seminario. (DIARIO LIBRE/ INDHIRA SUERO ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/08/whatsapp-image-2026-04-08-at-100831-am-133891a7.jpeg Parte del muro construido en la parte de la cañada. correspondiente a Colinas del Seminario. (DIARIO LIBRE/ INDHIRA SUERO ) ‹ >

"El saneamiento definitivo de la cañada La Ochocienta es un paso esencial para evitar los problemas de inundaciones en la zona", afirmó Suberví en ese momento, al destacar que la obra contribuiría a mejorar la infraestructura y la salud de los residentes.

El proyecto contempla la intervención de 460 metros lineales del afluente, la construcción de 20 registros sanitarios en ladrillo, 125 acometidas sanitarias, 20 tragantes pluviales y 600 metros lineales de aceras.

Sin embargo, al observar las consecuencias de la crecida, queda en duda si esta intervención podría contener acumulados mayores de frente a fenómenos meteorológicos cada vez más intensos, con lluvias más frecuentes y torrenciales.