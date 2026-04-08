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COE mantiene al Distrito Nacional y 16 provincias en alerta amarilla y verde por efectos de vaguada

Las lluvias han provocado inundaciones y la muerte de una niña en el Gran Santo Domingo, donde se han registrado hasta 314 milímetros de agua acumulada

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    COE mantiene al Distrito Nacional y 16 provincias en alerta amarilla y verde por efectos de vaguada
    Mapa del país con las provincias en alerta. (FUENTE EXTERNA)

    El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene cinco provincias en alerta amarilla y 11, así como el Distrito Nacional, en verde, debido a la presencia de una atmósfera con bastante humedad e inestabilidad, producto de una vaguada y del viento húmedo de componente sur, que continuarán favoreciendo aguaceros de moderados a fuertes sobre el país.

    En alerta amarilla están: Monseñor Nouel, San José de Ocoa, San Cristóbal, Santiago Rodríguez y Puerto Plata.

    Mientras que en verde están: Santo Domingo, Azua, Elías Piña, Barahona, Santiago, Monte Plata, Dajabón, La Vega, La Altagracia, Duarte (en especial el Bajo Yuna), Peravia y el Distrito Nacional.

    En ese sentido, el organismo recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua, así como no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

    • Se mantiene la prohibición del uso de ríos, arroyos y cañadas en las provincias bajo alerta.
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