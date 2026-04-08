COE mantiene al Distrito Nacional y 16 provincias en alerta amarilla y verde por efectos de vaguada

Mapa del país con las provincias en alerta. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene cinco provincias en alerta amarilla y 11, así como el Distrito Nacional, en verde, debido a la presencia de una atmósfera con bastante humedad e inestabilidad, producto de una vaguada y del viento húmedo de componente sur, que continuarán favoreciendo aguaceros de moderados a fuertes sobre el país.

En alerta amarilla están: Monseñor Nouel, San José de Ocoa, San Cristóbal, Santiago Rodríguez y Puerto Plata.

Mientras que en verde están: Santo Domingo, Azua, Elías Piña, Barahona, Santiago, Monte Plata, Dajabón, La Vega, La Altagracia, Duarte (en especial el Bajo Yuna), Peravia y el Distrito Nacional.

En ese sentido, el organismo recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua, así como no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

Se mantiene la prohibición del uso de ríos, arroyos y cañadas en las provincias bajo alerta.

Inundaciones por las lluvias

Las precipitaciones registradas la madrugada de este miércoles han provocado inundaciones en varias comunidades del Gran Santo Domingo, donde se han acumulado hasta 314 milímetros de agua.

Las autoridades mantienen los niveles de alerta ante la continuidad de las lluvias y reiteraron el llamado a la población a tomar medidas de precaución para evitar tragedias.

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