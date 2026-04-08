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Indomet prevé más lluvias en la madrugada del jueves y la llegada de otra vaguada

El COE mantiene al Distrito Nacional y 17 provincias en alerta

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    Indomet prevé más lluvias en la madrugada del jueves y la llegada de otra vaguada
    Tramo de la avenida Winston Churchill afectado por las lluvias de este miércoles 08 de abril del 2026. (DIARIO LIBRE/ NELSON PULIDO)

    El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó este miércoles, en su último boletín, que persiste la humedad e inestabilidad asociada a una vaguada en varios niveles de la troposfera, junto al viento húmedo del sur, generando desde esta noche hasta primeras horas de la madrugada del jueves aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento muy fuertes de forma local.

    De igual modo, pronosticó que en horas de la tarde del mismo día una vaguada provocará incrementos nubosos con aguaceros moderados, tronadas y ráfagas en varias demarcaciones del país

    Estas condiciones afectarán principalmente provincias de las regiones noroeste, norte, nordeste, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

    • En cuanto a las temperaturas, se prevén mínimas entre 22 °C y 23 °C, y máximas entre 30 °C y 32 °C.

    Provincias en alerta

    El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene en alerta amarilla al Distrito Nacional y las provincias Monseñor Nouel, San José de Ocoa, San Cristóbal, Peravia, Santo Domingo, Santiago Rodríguez y Puerto Plata.

    En las demarcaciones en alerta amarilla, el Ministerio de Educación dispuso la suspensión de las clases para mañana jueves, como medida preventiva ante la persistencia de las condiciones meteorológicas adversas asociadas a una vaguada.

    En alerta verde se encuentran La Altagracia, Elías Piña, Azua, Monte Plata, Dajabón, Barahona, Santiago, Sánchez Ramírez, Duarte, especialmente el Bajo Yuna, y La Vega.

    Ante estas condiciones, el COE recomendó a la población abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas con altos volúmenes de agua, así como evitar el uso de balnearios en las provincias bajo alerta. Asimismo, reiteró la prohibición del uso de ríos, arroyos y cañadas en dichas demarcaciones.

    Detalles de la vaguada

    Para mañana jueves, el organismo explicó que el ingreso de una masa de aire con menor contenido de humedad estará limitando los episodios de lluvias en el país, por lo que durante las horas matutinas no se esperan precipitaciones importantes.

    Sin embargo, señala que en la tarde, una vaguada en niveles bajos de la troposfera, asociada a un sistema frontal, junto a los efectos del calentamiento diurno, provocará incrementos nubosos con aguaceros moderados, tronadas y ráfagas de viento aisladas hacia provincias del norte, noreste, sureste, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

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